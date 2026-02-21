Hrvatski pevač se ženio četiri puta! Zaveo je 25 godina mlađu studentkinju, a onda je usledio preokret

Buran ljubavni život godinama prati popularnog pevača Borisa Novkovića. Nakon što je njegovo srce osvojila 25 godina mlađa studentkinja modnog dizajna, usledio je i četvrti krah braka, ali pevač i dalje ne odustaje od vere u pravu ljubav.

Boris Novković se oženio i četvrti put, i to sa Iris Volf, studentkinjom modnog dizajna koja je od njega mlađa čak 25 godina. Sa njom je dobio ćerku kojoj su dali ime Si. Međutim, bračna sreća nije dugo potrajala, a do rastanka je došlo samo godinu i po dana nakon venčanja.

Novković je tada za hrvatske medije potvrdio da su on i Iris već duže vreme razdvojeni, ali je naglasio da su ostali u dobrim odnosima:

- Iris i ja smo već duže vreme razdvojeni. Ipak, to je bilo dogovoreno i rastali smo se u izuzetno dobrim odnosima, te zajednički brinemo za ćerkicu od prvog dana.

Brak od samo pet meseci

Pre Iris, usledio je treći Borisov brak koji je privukao veliku pažnju javnosti. U avgustu 2016. godine pevač je oženio 18 godina mlađu Ines Katić, ali su se razveli posle samo pet meseci, početkom 2017. godine.

Boris se tada oglasio putem Fejsbuka i poslao snažnu poruku svima koji su komentarisali njegov ljubavni život:

- Svi koji ste predviđali neslavan kraj, uživajte u tome i mislite da ste u pravu. Niste, a ja ću uživati u svojoj iskrenosti i uvek i ponovo dati celog sebe za ljubav. Ako treba četvrti i peti i deseti put! Verovaću u pravu ljubav, zauvek!

Nakon razvoda od Ines, a pre braka sa Iris, mediji su pisali i o njegovoj vezi sa balerinom i defektologom Anom Hanić.

Zbog slikarke ostavio drugu suprugu

Najduži staž pevač je imao sa drugom suprugom, novinarkom Lucijom Matić, koju je upoznao na promociji svog albuma "Direkt". Venčali su se 2003. godine i u braku dobili dvojicu sinova, Noa i Bonoa. Iako su u vezi bili ukupno 12 godina, a u braku devet, taj brak se raspao kada se pevač zaljubio u drugu ženu.

Srce mu je tada ukrala slikarka Iva Višošević. Sa njom je proveo tri i po godine, ali se nisu venčali.

Prva ljubav - poznata glumica

Prva supruga Borisa Novkovića bila je Bojana Gregorić Vejzović. Kada su se upoznali, ona je bila profesionalna balerina u zagrebačkom HNK i imala je samo 20 godina, dok je Boris bio pet godina stariji. Njihova ljubav krunisana je brakom koji je trajao pet godina, a razveli su se 1997. godine.

Inače, pevač je ispričao kako je želeo da vidi nagu bivšu devojku svog kolege Zdravka Čolića.

Autor: D. T.