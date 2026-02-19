Udario ga zamrznutim mesom po glavi! Novi detalji mučenja sina Snežane Đurišić: Evo ko je još učestvovao u zlostavljanju Marka Gvozdenovića

Marko Gvozdenović, sin pevačice Snežane Đurišić, nalazi se u bolnici nakon što je mučki pretučen. On je doživeo teške povrede nakon jezivog zlostavljanja u stanu svog poznanika na Vračaru, a sada su se pojavile nove informacije o toku ovog nemolog događaja.

Naime, sve se dogodilo kada je došao kod svog poznanika koji je gotovo nepokretan da mu donese hranu, a onda je, kako se sumnja, iz čista mira napadnut.

Prema nezvaničnim informacijama koje su sad obelodanjene, Marko Gvozdenović je kobnog dana došao kod teško pokretnog poznanika Z.I. i dok je sedeo na krevetu, poznanik ga je iz čista mira udario u glavu zamrznutim mesom koje je bilo na stolu. Tada je usledio horor.

Navodno je Gvozdenovića pored dvojice muškaraca mučila i maloletna devojka. Kako nezvanično pišu mediji, sumnja se da je maloletnica gasila cigarete na jeziku sina Snežane Đurišić!

- On ga je udarao po glavi, a potom su mu se u batinanju pridružili mladić i devojka koji žive sa njim. Marko Gvozdenović je zadobio više udaraca po glavi i telu, a onda su mu polomili mobilni telefon i udarili staklenom flašom u glavu - kaže izvor za Blic, upoznat sa slučajem.

Kako prenose mediji, oni su potom Gvozdenovića terali na gnusne radnje.

Sin Snežane Đurišić je sa teškim povredama zadržan na odeljenju hirurgije, a prema poslednjim informacijama, u trenutku prijema bio je svestan, ali u velikim bolovima.

Autor: D. T.