Pevač odveo 34 godine mlađu ženu na romantično putovanje: Danas im svi dele komplimente, a zbog razlike u godinama u početku su KRILI LJUBAV

Pevač Željko Bebek iza sebe ima dva braka, a onda je sreću pronašao pored 36 godina mlađe Ružice.

On ima i tri ćerke i sina, a sa suprugom voli da putuje, te ju je ponovo odveo na putovanje.

Naime, oni su zajedno otputovali u Italiju, a slike sa putovanja zapalile su društvene mreže. Paru su svi pisali da sjajno izgledaju, kao i da su primer drugima za to kako treba biti u skladnom braku, kao i da je kompromis ono što je ključno.

- Ljubav cveta! Divno je videti ljude zaljubljene tako i posle toliko godina - glasio je jedan od komentara na mrežama.

Inače, njih dvoje su na početku bili u tajnoj vezi jer su se plašili da će ih okolina osuditi zbog velike razlike u godinama. Željko je tada imao 52, a Ružica 18 godina.

Za Bebekom su žene ludele na prostorima bivše Jugoslavije, a on je čak dva puta želeo da uđe u brak.

Prvi put se oženio Spomenkom, koja mu je rodila ćerku Silviju, drugi put to je bilo sa Sandrom, koja mu je podarila ćerku Bjanku. Nakon dva ljubavna brodoloma, 2002. godine je upoznao Ružicu i ponosno je uvek pokazivao.

Autor: D. T.