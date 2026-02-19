AKTUELNO

Domaći

Pevač odveo 34 godine mlađu ženu na romantično putovanje: Danas im svi dele komplimente, a zbog razlike u godinama u početku su KRILI LJUBAV

Izvor: pink.rs/blic.rs, Foto: Instagram.com ||

Pevač Željko Bebek iza sebe ima dva braka, a onda je sreću pronašao pored 36 godina mlađe Ružice.

On ima i tri ćerke i sina, a sa suprugom voli da putuje, te ju je ponovo odveo na putovanje.

Foto: Instagram.com

Naime, oni su zajedno otputovali u Italiju, a slike sa putovanja zapalile su društvene mreže. Paru su svi pisali da sjajno izgledaju, kao i da su primer drugima za to kako treba biti u skladnom braku, kao i da je kompromis ono što je ključno.

- Ljubav cveta! Divno je videti ljude zaljubljene tako i posle toliko godina - glasio je jedan od komentara na mrežama.

Inače, njih dvoje su na početku bili u tajnoj vezi jer su se plašili da će ih okolina osuditi zbog velike razlike u godinama. Željko je tada imao 52, a Ružica 18 godina.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Za Bebekom su žene ludele na prostorima bivše Jugoslavije, a on je čak dva puta želeo da uđe u brak.

Prvi put se oženio Spomenkom, koja mu je rodila ćerku Silviju, drugi put to je bilo sa Sandrom, koja mu je podarila ćerku Bjanku. Nakon dva ljubavna brodoloma, 2002. godine je upoznao Ružicu i ponosno je uvek pokazivao.

Autor: D. T.

#Željko Bebek

POVEZANE VESTI

Domaći

Skrasio se kraj jedanaest godina mlađe! Nakon dva razvoda, srce našeg pevača osvojila zanosna plavuša: Zajedno posetili Dubai, a evo šta su radili (FO

Domaći

ISPLIVALE FOTOGRAFIJE SA VENČANJA! Zorica Marković sa crvenom kosom u venčanici: Udala se za njega pre trideset godina, a evo čime se bavio njen BIVŠI

Domaći

POSLE VIŠE DECENIJA OTKRIVENA ISTINA! Pevač (79) je u braku sa 34 godine mlađom, a dugo nije pričao o svom pravom poreklu, evo i zbog čega

Domaći

Pevač prošao kroz težak period, a sada mu je POPLAVLJENA ZEMLJA: Zajedno sa kolegama apelovao za pomoć pa svi otkazali nastupe

Domaći

Toni Cetinski se pet puta ženio: Voleo je misicu, a onda se skrasio kraj 15 godina mlađe!

Domaći

Šok ispovest Zlate Petrović: Imala odnose u kolima usred bela dana, bila sa oženjim...