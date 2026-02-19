Naša pevačica pevala dok su muškarac i žena pred njom imali odnose: Otkopčao je šlic, zadigao joj suknju, bilo je nekoliko momaka...

Pevačica Sandra Rešić nedavno je otkrila jezivu stvar koja joj se dogodila na jednom slavlju, kada su je organizatori naterali da peva, dok oni imaju odnose.

Sada je otkrila nove detalje, te anvela da to sebi nikada ne bi dozvolila. Sandra je prvo prokomentarisala to što je javno optužila koleginicu Minu Kostić da joj je pre nekoliko godina ukrala bakšiš, a sada je otkrila detalje te situacije.

- Nikada ne bih rekla nešto da čujem rekla-kazala, bila sam prisutna to veče. Žena je pobegla na zadnji izlaz sa bratom i nama je gazda to, čini mi se, rekao. Boris je baš bio besan, mi smo posle svirke sedeli, on hteo da joj ide na vrata. Sutra se tek to proširilo, ozbiljna hajka, pogotovo se pročulo po radnim pevačima. Mi smo to svima pričali - rekla je najpre za Minu, a potom je ispričala i neprijatnost koju je doživela na jednoj proslavi zbog neprimerenog ponašanja gostiju.

- Ma, to nije bilo veselje, nego privatna proslava. Bilo nekoliko momaka, došle neke devojke i jedan od njih dohvatio tu neku, nisu bili goli. On otkopčao šlic, zadigao suknjicu… Nisam gledala u njih, pa nisam bila u svinger klubu. Kratko je to i trajalo, dva minuta. Oni kažu "pevaj", ja pevam, ali sebi to nikad više ne bih dozvolila. Tada sam bila mlada, počinjala, mislila sam da se sve jede. Sada, nikad ne bih sebi to dozvolila - rekla je ona u emisiji "Minsko polje".

Naime, pevačica je sada otkrila kad je to bilo:

- To se desilo na početku moje karijere, tek sam bukvalno počinjala. Pa šta da radim, nisam znala šta treba da radim, gledam kolegu da vidim šta će on da radi, stvarno sam bila mlada, nisam znala ništa. Sada bih izašla, to sad ne bi ni moglo da se desi, znaju oni kakva sam ja. To je bilo jedno kultno mesto, a ne neka rupa - dodala je Sandra Rešić.

Autor: D. T.