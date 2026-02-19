Ništa nije slutilo na karambol! Pogledajte šta je Aca Kos objavio samo 4 sata pre nego što su Čedu i njega napali usred Beograda (VIDEO)

Čedomir Jovanović i njegov prijatelj Aleksandar Kos napadnuti su danas u centru grada, u jednom kafiću koji se nalazi iza Palate pravde.

Do drame je došlo kada je Jovanović krenuo ka toaletu, kada mu je nepoznati muškarac dobacivao pogrdne, uvredljive reči. Bivši političar je krenuo ka njemu, a verbalni obračun prerastao je u fizički.

- U sekundi je nastao potpuni haos. Aleksandar je odmah skočio da zaštiti Jovanovića, a onda su se umešali i ostali prisutni. Stolice su poletele, čaše i flaše su popadale, stakla su popucala. Ljudi su izlašli iz lokala - rekao je očevidac za Kurir.

Aleksandar i Čeda se još uvek nisu oglasili ovim povodom, a po svemu sudeći, ništa nije slutilo na ovakav incident.

Naime, pre samo četiri sata, Kos je objavio snimak sa prijateljicom, pevačicom Anom Bekutom, iz Čedinog stana, u kom zajedno njih dvojica žive.

- Hvala na svemu mojim malobrojnim prijateljima koji su spolja samo lepi, a bogati iznutra… Moja divna za života dva prijateljica - napisao je Kos.

Autor: D. T.