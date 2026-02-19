AKTUELNO

Domaći

Čeda stolicom udario čoveka u glavu, on zvao policiju: Otkriveni novi detalji tuče, učestvovao i Aca Kos

Izvor: pink.rs/telegraf.rs, Foto: Tanjug/Dragan Kujundžić ||

Političar Čeda Jovanović sukobio se u jednom kafiću kod Palate pravde, a nakon verbalnog, došlo do fizičkog sukoba.

Kako Telegraf saznaje, čovek kojeg je napao Jovanović je pozvao policiju.

Foto: TV Pink Printscreen

Čeda Jovanovic je, prema pisanju medija, prišao nekim ljudima čim je ušao u kafić i započeo verbalni sukob sa njima, pokazuju prvi rezultati istrage. U jednom trenutku, kada je sukob eskalirao, Čeda Jovanović je uzeo stolicu i čoveka s kojim se posvađao, udario u glavu, otkrio je izvor koji se zetekao u kafiću.

Foto: TV Pink Printscreen

Slučaj je odmah prijavljen policiji.

S njim u društvu bio je njegov prijatelj Aca Kos, kao i njihov advokat.

Autor: D.T.

#Čeda Jovanović

POVEZANE VESTI

Domaći

Čeda Jovanović i Aca Kos napadnuti u centru grada! Provocirali ih u kafiću, nastala OPŠTA MAKLJAŽA!

Domaći

Ništa nije slutilo na karambol! Pogledajte šta je Aca Kos objavio samo 4 sata pre nego što su Čedu i njega napali usred Beograda (VIDEO)

Domaći

Čeda Jovanović i Aca Kos obišli njegove roditelje u Bosni, a onda ih je ovaj prizor posebno oduševio: Ovo mi je u krvi (VIDEO)

Domaći

ČEDA JOVANOVIĆ I ACA KOS ZAJEDNO NA DOČEKU NOVE GODINE: Političar se veseli uz narodnjake, a njegov prijatelj sve snima (VIDEO)

Region

ŠOK SNIMAK IZ KLADUŠE! Nakon sudara usledila masovna tuča, a onda se jedan od učesnika odlučio na užasan potez (VIDEO)

Domaći

Nakon vesti da se razvodi, Čeda Jovanović uhvaćen na večeri sa poznatom pevačicom: Evo sa kim uživa u kafani (FOTO)