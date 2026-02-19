Čeda stolicom udario čoveka u glavu, on zvao policiju: Otkriveni novi detalji tuče, učestvovao i Aca Kos

Političar Čeda Jovanović sukobio se u jednom kafiću kod Palate pravde, a nakon verbalnog, došlo do fizičkog sukoba.
Kako Telegraf saznaje, čovek kojeg je napao Jovanović je pozvao policiju.
Čeda Jovanovic je, prema pisanju medija, prišao nekim ljudima čim je ušao u kafić i započeo verbalni sukob sa njima, pokazuju prvi rezultati istrage. U jednom trenutku, kada je sukob eskalirao, Čeda Jovanović je uzeo stolicu i čoveka s kojim se posvađao, udario u glavu, otkrio je izvor koji se zetekao u kafiću.
Slučaj je odmah prijavljen policiji.
S njim u društvu bio je njegov prijatelj Aca Kos, kao i njihov advokat.
Autor: D.T.