Čeda stolicom udario čoveka u glavu, on zvao policiju: Otkriveni novi detalji tuče, učestvovao i Aca Kos

Političar Čeda Jovanović sukobio se u jednom kafiću kod Palate pravde, a nakon verbalnog, došlo do fizičkog sukoba.

Kako Telegraf saznaje, čovek kojeg je napao Jovanović je pozvao policiju.

Čeda Jovanovic je, prema pisanju medija, prišao nekim ljudima čim je ušao u kafić i započeo verbalni sukob sa njima, pokazuju prvi rezultati istrage. U jednom trenutku, kada je sukob eskalirao, Čeda Jovanović je uzeo stolicu i čoveka s kojim se posvađao, udario u glavu, otkrio je izvor koji se zetekao u kafiću.

Slučaj je odmah prijavljen policiji.

S njim u društvu bio je njegov prijatelj Aca Kos, kao i njihov advokat.

Autor: D.T.