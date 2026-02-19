Nokautirao sam smrdljivog krmka i udario stolicom: Prvo oglašavanje Čede Jovanovića posle tuče u kafiću, Kos ga jednim potezom izveo iz takta

Čedomir Jovanović oglasio se povodom incidenta koji se danas dogodio u jednom kafiću u blizini Palata pravde, gde ga je, prema njegovim rečima, napao nepoznati muškarac.

Kako je naveo, u lokal je došao na kafu sa prijateljem, a neprijatnosti su počele kada je ustao da naruči novo piće.

- Nažalost, tačno je da sam napadnut. Prijatelj me je pozvao na kafu i sve se dogodilo u kafiću iza Palate pravde. Lokal je bio pun. U jednom trenutku sam ustao da naručim još jedno piće i tada je iz ugla počeo da me vređa muškarac kojeg ne poznajem. Pokušao sam da ga ignorišem i nisam reagovao. Otišao sam do toaleta da operem ruke, ali je on, kada sam izašao, nastavio sa uvredama - ispričao je Jovanović na početku.

Prema njegovim rečima, situacija je dodatno eskalirala kada su uvrede postale ozbiljnije i usmerene ka njegovoj porodici.

- Zamolio sam ga da bude pristojan, ali to ga je, čini mi se, još više razljutilo. U jednom trenutku je nasrnuo na mene i došlo je do fizičkog sukoba. Udario sam ga, a u opštem metežu reagovali su prisutni gosti koji su nas razdvojili. Tom prilikom povređen je i jedan čovek koji se tu zatekao - naveo je on.

Dodao je da je nakon incidenta izveden iz lokala i da sumnja da je u sukobu zadobio povredu ruke.

- Došao sam mirno da popijem kafu sa prijateljem i žao mi je što se sve ovako završilo. U jednom trenutku ja sam ustao i krenuo do šanka da naručim još jedno piće koje sam pio neki miks i još jedan sok, grejp, limun,cvekla đumbir, pomorandža, ali nisu imali beli luk da mi daju i tad mi je iz ćoska počeo da me vređa muskarac koji mi nije poznat. Ja sam to iskulirao, nisam reagovao, ušao sam da operem ruke u toaletu,a kad sam izašao, on je nastavio. Psovao mi je majku, decu. Ceo lokal je to video i čuo. Zamolio sam ga da bude pristojan. On je poludeo zato sto sam ja miran, skočio je sa stola i rejkao "Gde ti je sad obezbeđenje pi*** jedna mala. Čovek ima oko dva metra. Čuo se Aca kako je rekao "Nemoj, molim te"- priča Čeda i nastavlja.

- Zveknuo sam ga jednom rukom i udario ga stolicom, skocili su ljudi da da nas razdvoje, on je bio sav krvav, mene su izvukli napolje. U tom ludilu je dobio udarac i covek koji se zadesio tu. Ja sam otišao i neću komentaristi ništa više. Došao sam mirno da popijem kafu sa prijateljem. Mislim da sam polomio ruku. Dok su me iznosili napolje Obezbeđenje čuva druge od mene, meni niko neće j*** majku i decu. 2,10 ima. Krmak jedan, zapušteni, smrdljivi. Prvo je gledao da li sam sam, pa se onda usudio nesto da kaže. Usred tuče najviše sam vikao na Acu koji me je gurao napolje. Acu je udario i gmaz - zaključi je Čeda.

