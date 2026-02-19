Oglasio se Aca Kos posle tuče u kafiću: Psovao mu je decu i majku, on ga je udario

Čeda Jovanović napadnut je danas u jednom beogradskom kafiću, a verbalni sukob brzo je prerastao u fizički obračun.

Okidač su bile psovke i uvrede koje je Jovanoviću uputio nepoznati muškarac. Isprva je pokušao da ignoriše, a kada se nastavilo usledila je reakcija.

Sa Jovanovićem je bio njegov prijatelj Aca Kos, koji se sada oglasio za Telegraf.rs.

- Sedeli su u kafiću sa advokatima, Čeda je ustao, otišao do konabara da traži jedan sok i čovek koji je sedeo u uglu je počeo da mu dobacuje - započeo je Kos.

Kako je ispričao, nepoznati čovek je nastavio da provocira Čedu.

- On ga je pitao za obezbeđenje, nastavio da ga provocira i pominje mu porodicu i majku. Ja dok sam prilazio čuo sam da mu je vređao decu i psovao je. Taj čovek je ustao i krenuo ka njemu, a onda je nastao haos. Čeda se branio, pa je udario čoveka.

U tuču se umešao i Kos.

- Mi smo otišli odmah, nismo ništa prijavili. Izveli su ga odmah iz kafića, to se desilo u sekundi.

Autor: D. T.