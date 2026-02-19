AKTUELNO

Domaći

Oglasio se Aca Kos posle tuče u kafiću: Psovao mu je decu i majku, on ga je udario

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Čeda Jovanović napadnut je danas u jednom beogradskom kafiću, a verbalni sukob brzo je prerastao u fizički obračun.

Okidač su bile psovke i uvrede koje je Jovanoviću uputio nepoznati muškarac. Isprva je pokušao da ignoriše, a kada se nastavilo usledila je reakcija.

pročitajte još

Nokautirao sam smrdljivog krmka i udario stolicom: Prvo oglašavanje Čede Jovanovića posle tuče u kafiću, Kos ga jednim potezom izveo iz takta

Sa Jovanovićem je bio njegov prijatelj Aca Kos, koji se sada oglasio za Telegraf.rs.

- Sedeli su u kafiću sa advokatima, Čeda je ustao, otišao do konabara da traži jedan sok i čovek koji je sedeo u uglu je počeo da mu dobacuje - započeo je Kos.

Kako je ispričao, nepoznati čovek je nastavio da provocira Čedu.

Foto: TV Pink Printscreen

- On ga je pitao za obezbeđenje, nastavio da ga provocira i pominje mu porodicu i majku. Ja dok sam prilazio čuo sam da mu je vređao decu i psovao je. Taj čovek je ustao i krenuo ka njemu, a onda je nastao haos. Čeda se branio, pa je udario čoveka.

U tuču se umešao i Kos.

- Mi smo otišli odmah, nismo ništa prijavili. Izveli su ga odmah iz kafića, to se desilo u sekundi.

Autor: D. T.

#aca kos

#Čeda Jovanović

POVEZANE VESTI

Domaći

Čeda stolicom udario čoveka u glavu, on zvao policiju: Otkriveni novi detalji tuče, učestvovao i Aca Kos

Domaći

Nokautirao sam smrdljivog krmka i udario stolicom: Prvo oglašavanje Čede Jovanovića posle tuče u kafiću, Kos ga jednim potezom izveo iz takta

Domaći

Čeda Jovanović i Aca Kos napadnuti u centru grada! Provocirali ih u kafiću, nastala OPŠTA MAKLJAŽA!

Domaći

Ništa nije slutilo na karambol! Pogledajte šta je Aca Kos objavio samo 4 sata pre nego što su Čedu i njega napali usred Beograda (VIDEO)

Politika

'NOĆ U PRITVORU, A JUTRO SA ČEDOM' Oglasio se Jovanović nakon što je Aca Kos napustio policijsku stanicu: Pijemo kafu...

Politika

NAPADNUT STUDENT MILOŠ PAVLOVIĆ: Pogledajte jeziv snimak brutalnog nasilja blokadera (VIDEO)