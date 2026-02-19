Skinula se pevačica na pragu sedme decenije! Zanosna plavuša kao od majke rođena, usijale se mreže: Pogrešno dugme?!

Devedesetih godina pevačica Jasna Milenković Jami važila je za jednu od najfatalnijih pevača i najpoželjnijih dama sa domaće javne scene, a sada je na pragu sedme decenije dokazala da može da parira i nekoliko decenija mlađim koleginicama.

Jami se, naime, fotografisala u izazovnom izdanju i objavila fotografiju koju svi komentarišu.

Ona je, naime, otišla u solarijum, gde se uslikala kao od majke rođena, a komentari su odmah usledili.

"Au, kako ona izgleda u sedmoj deceniji", "Kakva me vrućina obuzela", "Jami bomba", "Pogrešno dugme" - samo su neki od komentara.

Inače, Jami je jednom prilikom ispričala da je zažalila zbog pojedinih estetskih intervencija.

- Da, imala sam mnogo negativnih iskustava, ali sa druge strane je i dobro što imam sačuvane fotografije svega i svačega, koje su mi kao dokaz. Oni su se svi kao šatro bavili licem i telom. Danas svako može da radi sve. To je taj 21. vek, ti kad vidiš da svako može biti svuda, pa što ne možemo svi. Kada si u nekom problemu, ili želiš nešto da rešiš, hvataš se za slamku i veruješ raznim ljudima. Ne mora taj neko da te ubeđuje, već ti sam stvoriš takvo mišljenje kada vidiš nekoga u belom mantilu - rekla je Jasna Milenković Jami i prisetila se svog iskustva sa lošim estetskim zahvatima.

- Fenomen je kada te komentarišu, jednom sam ušla da vidim te komentare i svi mene nešto napadaju za lice. Ne znam kome sam šta uradila i što to vas remeti. Moja stvar je što ne želim prirodno da starim. Kažu za mene: "Jao, pa šta je uradila", kao da sam ja sebe sa iglom i hijaluronom radila. Dešavalo mi se masu puta, da ja legnem na taj sto i ja tad verujem toj osobi što je obukla beli mantil, da će mi uraditi najbolje. U dogovoru ti njima kažeš: "Moja je fizionomija takva, hoću samo malu korekciju"- rekla je Jami.

- Korekcija je samo doterivanje, čak sam i donosila fotografije kako ja želim da izgledam. Tek posle 40. godine sam krenula sa hijaluronima, isključivo sa njima. Taj neko ti sjuri taj hijaluron, kako bi se to naplatilo. Tada krećeš u jedan začarani krug. Priznajem, jesam žrtveno jagnje - rekla je nedavno.

Autor: D. T.