Prvo oglašavanje Snežane Đurišić nakon što su joj sina zverski mučili: Uznemiravate moju porodicu i mene

Zbog vesti o nasilju koje je pretrpeo njen sin Marko Gvozdenović, počele su da kruže priče da je pevačici Snežani Đurišić pozlilo.

Naime, zbog ovoga se ona odmah oglasila i otkrila kako se oseća.

Snežana se oglasila na svom zvaničnom Instagram profilu i navela sledeće:

- Pošto se pojavila informacija da mi je pozlilo, želim da to demnatujem i saopštim da je to laž! Zamolila bih da se ovakve dezinformacije ne objavljuju, jer uzenemiravaju moju porodicu, prijatelje i mene. Sutra, u petak, 20. februara, obratiću se svim medijima na pres konferenciji - napisala je.

Autor: D .T.