ODMAH NA DIJETU, NEMAŠ VRAT VIŠE: Sari Jo napisali komentar ispod slike, a njena reakcija zbog kilaže je sve nasmejala! (FOTO)

Pevačica Sara Jovanović, poznatija kao Sara Jo, izdvojila je jedan od komentara koje je dobila na društvenim mrežama, a koji se tiče njene kilaže.

Naime, kada joj je jedna devojka skrenula pažnju na to da bi trebalo da vodi računa oko kilograma i da bi joj u ovom momentu prijala dijeta, Sara joj je odgovorila, a njena objava je na Instagramu mnoge nasmejala.

- Ništa lepše od iskrenog, toplog i pre svega dobronamernog komentara. Otežano pišem stori zbog vrata, ali morala sam da ti se zahvalim i ovako Petrice - napisala je šaljivo Sara, pa je sve nasmejao njen komentar.

Komentari ispod posta su se samo nizali, a svi su hvalili pevačicu da je na sjajan način odgovorila.

Nedavno se snimala na masaži

Inače, Sara Jovanović podelila je na društvenim mrežama nedavno svoje izdanje sa masaže. Snimala se u bademantilu, a pozirala je bez trunke šminke.

- Što gora frizura, to bolja masaža - navela je Sara Jo u opisu objave.

Ona se nedavno pohvalila i zgodnom linijom, pa je pozirala u kupaćem kraj bazena, a komplimenti na račun njene figure su se samo nizali.

Autor: M.K.