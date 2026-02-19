Vređa, ponižava, a onda pokušava da se izvuče i predstavi sebe kao žrtvu: Žestoko oglašavanje Ace Kosa nakon incidenta

Kos tvrdi da postoje snimci i svedoci koji dokazuju istinu o napadu na Čedomira Jovanovića i optužuje advokata za manipulaciju.

Aleksandar Kos oglasio se povodom napada na Čedomira Jovanović, ističući da advokat nije izneo istinu i da pokušava da čitav slučaj predstavi na način koji njemu odgovara. On je svim srcem uz politicara, toliko da bi i svoj zivot dao samo da se dokaze pravda. Zato apeluje na nadležne organe da detaljno pregledaju sve dostupne snimke i uzmu u obzir izjave svedoka, kako bi se utvrdile sve činjenice.

- Velika je sramota i bruka da neko napravi incident, izazove i provocira, a onda priču okrene u svoju korist. Čeda nijedne sekunde nije provocirao tog nepoznatog advokata. Sva sreća da postoje svedoci i snimci koji će to i dokazati. Neka javnost vidi pravo lice tog “uglednog” pravnika koji vređa, ponižava i napada žene, majke i decu, a onda pokušava da se izvuče i predstavi sebe kao žrtvu - poručio je Kos.

Sličnog stava je i on, koji tvrdi da je istina potpuno drugačija od one koja se plasira u pojedinim izjavama.

- Nedopustivo je da se neistine iznose u javnost i da se na taj način pokušava obmanuti javnost. Postoje jasni dokazi o tome šta se zaista dogodilo i verujem da će nadležni organi postupiti u skladu sa zakonom. Niko nema pravo da provocira, vređa i napada, a da potom glumi nevinost. Istina će izaći na videlo. Za Čedu bih zivot dao i poginuo bih za ovu pravdu. Mi ne poznajemo tog coveka, nismo znali da je advokat jer uz takvu profesiju ide i kulturno ponasanje - izjavio je Kos.

Početak incidenta

Podsetimo, kako je naveo, u lokal je došao na kafu sa prijateljem, a neprijatnosti su počele kada je ustao da naruči novo piće.

- Nažalost, tačno je da sam napadnut. Prijatelj me je pozvao na kafu i sve se dogodilo u kafiću iza Palate pravde. Lokal je bio pun. U jednom trenutku sam ustao da naručim još jedno piće i tada je iz ugla počeo da me vređa muškarac kojeg ne poznajem. Pokušao sam da ga ignorišem i nisam reagovao. Otišao sam do toaleta da operem ruke, ali je on, kada sam izašao, nastavio sa uvredama“, ispričao je Jovanović na početku.

Došli su u pratnji advokata

Naime,kako navodi jedan od pravnika koji se u tom trenutku zatekao na licu mesta, Jovanović i Kos su u lokal došli u pratnji advokata.

- Video sam kada su Čeda i njegov drug ušli. Bili su sa kolegama advokatima. Da li su išli na neko suđenje ili su se vraćali sa ročišta, zaista ne znam, ali su delovali smireno i raspoloženo-ispričao je izvor.

Prema njegovim rečima, situacija je eskalirala u trenutku kada je Jovanović ustao od stola i krenuo ka toaletu. Tada mu je, kako tvrdi očevidac, nepoznati muškarac iz čista mira dobacio pogrdne i provokativne reči. Jovanović se, navodno, okrenuo i krenuo ka njemu, nakon čega je došlo do verbalnog sukoba koji je vrlo brzo prerastao u fizički obračun.

Autor: M.K.