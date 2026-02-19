AKTUELNO

Hodao je go, vrata kao da su obijena: Komšinica otkrila detalje iz zgrade gde su tukli sina Snežane Đurišić! HOROR!

Komšije zgrade u kojoj se dogodio incident opisale su prostor kao devastiran: hodnici su puni opušaka, tupih predmeta, a ulazna vrata nekih stanova izgledaju kao da su obijena.

Marko Gvozdenović, sin pevačice Snežane Đurišić, pre četiri dana pretrpeo je ozbiljno mučenje i zlostavljanje u stanu jednog poznanika na Vračaru.

Pored dvojice muškaraca, u incidentu je učestvovala i maloletna devojka.

- On je šetao go, kamere su zabeležile sve, ima ih na nekoliko objekata. Strašno je kako ta zgrada izgleda. Skupljaju se tu neki narkomani, problematični ljudi.To je bio haos. Čula sam da su Marka isprebijali, da je jedva živu glavu izvukao. To je zastrašujuće. Hodao je go posle mučenja - rekla je komšinica za domaće medije.

U hodniku zgrade srča se nalazi na sve strane, kao i tupi predmeti, opušci od cigareta, dok ulazna vrata nekih stanova izgledaju kao da su nekretnine obijene.

Komšije su takođe otkrile da Marko iznajmljuje sporni stan, a postoji priča i da tu svraća kod poznanika koji takođe u zgradi često boravi.

Dugovao mu 500 evra

Podsetimo, Marko Gvozdenović, sin Snežane Đurišić, koji je i dalje u bolnici na lečenju zbog teških telesnih povreda koje je zadobio pre četiri dana, u sukob s napadačima je došao zbog duga od 500 evra, saznaje Kurir.

Kako nam je ispričao naš sagovornik, Gvozdenović je ovu sumu novca svom komšiji Z. L. (53) dugovao već neko vreme. Kako to nije mogao da mu vrati, nasilnik je rešio da mu se osveti.

