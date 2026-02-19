VIDEO SAM DA JE ČEDOMIR PRIŠAO ŠANKU, A ONDA... Svedok s lica mesta otkrio ŠOK detalje: Ušao je u toalet, lice mu je bilo mokro, bilo je neprijatno...

Političar Čedomir Jovanović tokom dana bio je deo jednog incidenta koji se dogodio u beogradskom kafiću.

Jedan od gostiju koji se zatekao na licu mesta, tvrdi da je bio svedok današnjeg incidenta u kafiću iza Palate pravde, kada je napadnut Čedomir Jovanović.

Sagovornik šokira

– Bio sam tada u lokalu. Video sam kada je Čedomir prišao šanku. Tačno je da mu je jedan muškarac dobacio pogrdne reči. Video sam da su se raspravljali, nakon čega je Jovanović ušao u toalet. Kada je izašao, lice mu je bilo mokro, pa pretpostavljam da se umio. Tada je nastao haos, jer je taj čovek nastavio da ga vređa, ponižava i da mu pominje porodicu. Ljudi su skočili da ih razdvoje. Bilo je neprijatno, ali Jovanović je, po mom mišljenju, bio isprovociran bez ikakvog povoda. Koliko sam mogao da vidim, ne poznaje tog čoveka. U jednom trenutku prišao je i njegov prijatelj Aca, pokušavajući da udalji Čedu, ali situacija je već izmakla kontroli. Lokal je pokriven kamerama, tako da će policija utvrditi sve okolnosti. Iz mog ugla, Jovanović nije kriv – taj čovek mu je čak pomenuo i decu – rekao je sagovornik.

Autor: M.K.