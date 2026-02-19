AKTUELNO

Domaći

VIDEO SAM DA JE ČEDOMIR PRIŠAO ŠANKU, A ONDA... Svedok s lica mesta otkrio ŠOK detalje: Ušao je u toalet, lice mu je bilo mokro, bilo je neprijatno...

Izvor: Pink.rs, Kurir, Foto: TV Pink Printscreen ||

Političar Čedomir Jovanović tokom dana bio je deo jednog incidenta koji se dogodio u beogradskom kafiću.

Jedan od gostiju koji se zatekao na licu mesta, tvrdi da je bio svedok današnjeg incidenta u kafiću iza Palate pravde, kada je napadnut Čedomir Jovanović.

Foto: TV Pink Printscreen

Sagovornik šokira

– Bio sam tada u lokalu. Video sam kada je Čedomir prišao šanku. Tačno je da mu je jedan muškarac dobacio pogrdne reči. Video sam da su se raspravljali, nakon čega je Jovanović ušao u toalet. Kada je izašao, lice mu je bilo mokro, pa pretpostavljam da se umio. Tada je nastao haos, jer je taj čovek nastavio da ga vređa, ponižava i da mu pominje porodicu. Ljudi su skočili da ih razdvoje. Bilo je neprijatno, ali Jovanović je, po mom mišljenju, bio isprovociran bez ikakvog povoda. Koliko sam mogao da vidim, ne poznaje tog čoveka. U jednom trenutku prišao je i njegov prijatelj Aca, pokušavajući da udalji Čedu, ali situacija je već izmakla kontroli. Lokal je pokriven kamerama, tako da će policija utvrditi sve okolnosti. Iz mog ugla, Jovanović nije kriv – taj čovek mu je čak pomenuo i decu – rekao je sagovornik.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: M.K.

#Svedok

#aca kos

#detalji

#incident

#Čeda Jovanović

POVEZANE VESTI

Domaći

Nokautirao sam smrdljivog krmka i udario stolicom: Prvo oglašavanje Čede Jovanovića posle tuče u kafiću, Kos ga jednim potezom izveo iz takta

Politika

'Pritisci su bili strašni, u Srbiji je sve ključalo, morali smo to da uradimo' Čedomir Jovanović o hapšenju Slobodana Miloševića: Gledao sam kako se s

Domaći

Čeda Jovanović objavio FOTKU S BIVŠOM ŽENOM! Grli je i ljubi: I sve je bilo kao što sam rekao... (FOTO)

Domaći

Raskrvario mi je glavu, kolege su skočile: Oglasio se advokat kojeg je pretukao Čeda Jovanović

Domaći

Oglasio se Aca Kos posle tuče u kafiću: Psovao mu je decu i majku, on ga je udario

Domaći

Operisan Čeda Jovanović: Otkriveno šta se desilo i u kakvom je stanju