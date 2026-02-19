Darko Lazić ulaže milione u sina: Aleksej trenira sport gde se obrće najveći novac na svetu, pevač se pohvalio javno (FOTO)

Darko Lazić otkriva kako podržava sina Alekseja u njegovim sportskim ambicijama.

Folk pevač Darko Lazić ne krije koliko je ponosan na svog sina Alekseja. Ovog puta razlog za osmeh je novi sportski početak mališana, koji je zakoračio u svet jednog od najplaćenijih sportova na svetu. Lazić je podelio fotografiju sa treninga, a posebnu pažnju privuklo je to što je Aleksej stajao u fudbalskoj opremi golmana sa rukavicama.

- Tatin golman - kratko je poručio ponosni tata, uz fotografiju koja je raznežila njegove pratioce.

S obzirom na to koliko truda i ulaganja zahteva ovaj sport, jasno je da Darko želi sinu da pruži maksimalnu podršku – a ako je suditi po prvim kadrovima sa treninga, Aleksej je spreman da brani kao pravi profesionalac. Darko Lazić je, inače, nedavno otkrio da je potpuno promenio život, a više o tome pronaći ćete u videu iznad.

Autor: M.K.