Uzete su izjave učesnika i svedoka incidenta: Tužilaštvo se oglasilo zbog incidenta Čede Jovanovića u centru Beograda

Tužilaštvo se oglasilo povodom incidenta koji se desio u jednom kafiću centru Beograda između Čedomira Jovanovića i advokata Žarka Mladenovića.

Naime, oglasilo se Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, a u saopštenju se navodi:

- Povodom događaja koji se dogodio danas u blizini Palate pravde, u kom je učestvovao Č.J. dežurni javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu naložio policijskim službenicima da uzmu izjave od učesnike i svedoka incidenta, da pribave raspoložive dokaze, nakon čega će doneti odluku da li se u radnjama lica stiču elementi krivičnog dela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

Aca Kos o incidentu

Čedin cimer Aleksandar Kos oglasio se za medije.

- Velika je sramota i bruka da neko napravi incident, izazove i provocira, a onda priču okrene u svoju korist. Čeda nijedne sekunde nije provocirao tog nepoznatog advokata. Sva sreća da postoje svedoci i snimci koji će to i dokazati. Neka javnost vidi pravo lice tog “uglednog” pravnika koji vređa, ponižava i napada žene, majke i decu, a onda pokušava da se izvuče i predstavi sebe kao žrtvu - poručio je Kos.

- Nedopustivo je da se neistine iznose u javnost i da se na taj način pokušava obmanuti javnost. Postoje jasni dokazi o tome šta se zaista dogodilo i verujem da će nadležni organi postupiti u skladu sa zakonom. Niko nema pravo da provocira, vređa i napada, a da potom glumi nevinost. Istina će izaći na videlo. Za Čedu bih život dao i poginuo bih za ovu pravdu. Mi ne poznajemo tog čoveka, nismo znali da je advokat jer uz takvu profesiju ide i kulturno ponašanje. - izjavio je Kos za Kurir.

Autor: M.K.