ELEKRA ELIT PUŠTENA IZ PRITVORA? Evo šta je rekao njen advokat u poslednjem oglašavanju

Izvor: Kurir, Foto: Pink.rs, Pixabay.com ||

Pevačica Elektra Elit puštena je iz pritvora. Njena pravna situacija i reči advokata donose nove informacije.

Elektra Elit puštena je iz pritvora u kom se nalazila od prošle godine, saznaje nezvanično Kurir.

Krajem prošle godine pojavila se vest da je Elektra iz mešovitog pritvora u Švajcarskoj prebačena u ženski pritvor jer su nadležni organi procenili da je to najbolje zbog bezbednosnih razloga.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Zbog čega je bila u pritvoru?

Elektra je uhapšena kada su specijalne jedinice upale u njen stan i privele je. Ovo nije prvi Elektrin susret sa švajcarskim pravosudnim organima. Još 2022. godine privedena je tokom racije u svom salonu u čuvenoj Langštrase ulici u Cirihu.Tada su sa njom uhapšene još tri žene i dva muškarca, a sumnjalo se na razne nelegalne aktivnosti, uprkos činjenici da je prostitucija u Švajcarskoj legalna.

Kako mediji prenose, njoj je pritvor nedavno produžen, a na pitanje kakve su prognoze, advokat je bio kratak:

- "Nisu dobre".

Autor: Pink.rs

#Advokat

#Elektra Elit

#Pritvor

#oglašavanje

#pevačica

