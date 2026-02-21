AKTUELNO

Domaći

Pevaču rodila sina, muškarci su ludeli za njom, a sad pozirala sa Kaćom Živković u Dubaiju: Povukla se iz javnosti, a on joj je posvetio HIT KOJI SVI DOBRO ZNAMO (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Bivša učesnica rijalitija i nekadašnja partnerka pevača Dado Polumenta, Ana Marija Kikoš, već duže vreme se ne pojavljuje u javnosti. Ipak, sada je iznenadila pratioce odlukom da spakuje kofere i otputuje van Srbije.

Ana Marija je sa pevačicom Katarina Živković i još jednom prijateljicom otputovala u Dubai, gde su uživale u suncu, luksuzu i opuštanju. Iako retko deli detalje iz privatnog života, ovog puta je objavila fotografiju sa putovanja, što je izazvalo brojne pozitivne reakcije na društvenim mrežama. Pratioci su joj uputili komplimente i poručili da joj odmor i te kako prija.

Foto: Instagram.com

Dado Polumenta sa Ana Marijom ima sina

Podsetimo, Dado Polumenta imao je turbulentan ljubavni život, a velika ljubav bila mu je Ana Marija Kikoš koja se 2006. godine proslavila učešćem u rijaliti programu Veliki Brat. Dado Polumenta je Ana Mariju upoznao kada je ona radila kao plesačica i pratila ga na turneji, a među njima su se brzo javila emocije.

Foto: Facebook.com

Njihova ljubav krunisama je brakom iz kojeg imaju sina Dorijana, ali njihov odnos nije dugo trajao. Pevač joj je tada posvetio pesmu: "Nije Ana, nije Marija”, koja je bila veliki hit.Neki kažu da je Ana Marija danas preterala sa estetskim korekcijama i da više ne liči na sebe, a uvek je važila za fatalnu ženu za kojom su muškarci ludeli.

Autor: M.K.

#Ana Marija Kikoš

#Dado Polumenta

#Katarina Živković

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

Milena Kačavenda je ovu lepoticu raščerupala usred noćnog kluba! Poznatom pevaču rodila je sina, povezivali su je sa prostitucijom

Domaći

DUGO GA JE ČUVALA OD OČIJU JAVNOSTI! Ana Korać objavila fotku s mužem - sela mu u krilo, pa razvukla osmeh (FOTO)

Domaći

Kačavendu u ovom izdanju još niste videli: Grmi na plaži, na kupaćem bi joj pozavidela i Maja! (PAPARACO)

Domaći

Od bivšeg muža auto: Bivša zadrugarka se u jednoj godini udala, rodila dete i razvela, a on je iznenadio za Dan zaljubljenih

Domaći

ZBOG SVAĐE S BIVŠIM SE ŠIŠALA NA ĆELAVO! Ovako danas izgleda bivša učesnica ZADRUGE: Gledali smo je u rijalitiju, a onda se skroz povukla iz javnosti,

Domaći

KIJA OBJAVILA BLOK LISTU: Oglasila se u jeku skandala sa Kaćom Živković, na spisku bila samo OVA TRI IMENA, a onda dodala i bivšu drugaricu (FOTO)