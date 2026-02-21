Pevaču rodila sina, muškarci su ludeli za njom, a sad pozirala sa Kaćom Živković u Dubaiju: Povukla se iz javnosti, a on joj je posvetio HIT KOJI SVI DOBRO ZNAMO (FOTO)

Bivša učesnica rijalitija i nekadašnja partnerka pevača Dado Polumenta, Ana Marija Kikoš, već duže vreme se ne pojavljuje u javnosti. Ipak, sada je iznenadila pratioce odlukom da spakuje kofere i otputuje van Srbije.

Ana Marija je sa pevačicom Katarina Živković i još jednom prijateljicom otputovala u Dubai, gde su uživale u suncu, luksuzu i opuštanju. Iako retko deli detalje iz privatnog života, ovog puta je objavila fotografiju sa putovanja, što je izazvalo brojne pozitivne reakcije na društvenim mrežama. Pratioci su joj uputili komplimente i poručili da joj odmor i te kako prija.

Dado Polumenta sa Ana Marijom ima sina

Podsetimo, Dado Polumenta imao je turbulentan ljubavni život, a velika ljubav bila mu je Ana Marija Kikoš koja se 2006. godine proslavila učešćem u rijaliti programu Veliki Brat. Dado Polumenta je Ana Mariju upoznao kada je ona radila kao plesačica i pratila ga na turneji, a među njima su se brzo javila emocije.

Njihova ljubav krunisama je brakom iz kojeg imaju sina Dorijana, ali njihov odnos nije dugo trajao. Pevač joj je tada posvetio pesmu: "Nije Ana, nije Marija”, koja je bila veliki hit.Neki kažu da je Ana Marija danas preterala sa estetskim korekcijama i da više ne liči na sebe, a uvek je važila za fatalnu ženu za kojom su muškarci ludeli.

Autor: M.K.