Tuga! Umrla zvezda serije 'Uvod u anatomiju' u 53. godini!

Američki glumac Erik Dejn (Eric Dane), koji je svetsku popularnost stekao kao zavodljivi hirurg Mark Sloan, zvan još i Mekstimi, u seriji "Uvod u anatomiju" umro je je u 53. godini, saopštila je njegova porodica.

Erik Dejn preminuo je manje od godinu dana nakon što je javno otkrio da boluje od amiotrofične lateralne skleroze (ALS), poznate i kao Lou Gehrigova bolest.

U saopštenju dostavljenom magazinu People, porodica je navela: "Sa teškim srcem saopštavamo da je Erik Dejn preminuo u četvrtak popodne nakon hrabre borbe sa ALS-om. Poslednje dane proveo je okružen bliskim prijateljima, svojom posvećenom suprugom i ćerkama Bili i Džordžijom, koje su bile centar njegovog sveta."

Dodali su da je tokom bolesti postao snažan zagovornik podizanja svesti i istraživanja.

"Tokom svog puta sa ALS-om, Erik je postao strastveni zagovornik informisanja i naučnih istraživanja, odlučan da pomogne drugima koji prolaze istu borbu. Nedostajaće nam neizmerno i zauvek ćemo ga pamtiti s ljubavlju. Obožavao je svoje fanove i beskrajno je zahvalan na podršci i ljubavi koju je dobio. Porodica moli za privatnost u ovom nemogućem periodu."

Iza njega su ostale supruga Rebeka Gejhart i njihove dve ćerke Bili Beatris (15) i Džordžija Džeraldin (13).

Bolest koja mu je promenila život

ALS je progresivna neurodegenerativna bolest koja napada nervne ćelije u mozgu i kičmenoj moždini, dovodeći do gubitka kontrole nad mišićima i paralize kako bolest napreduje.

Dejn je dijagnozu javno saopštio u aprilu.

"Dijagnostikovan mi je ALS. Zahvalan sam što je moja porodica uz mene dok prolazimo kroz ovo novo poglavlje."

U svom poslednjem velikom intervjuu za ABC News u junu otkrio je koliko brzo bolest napreduje: "Osećam da je moguće da za nekoliko meseci neću imati funkciju ni leve šake."

"Brine me što uskoro možda neću moći da koristim ni noge. To otrežnjuje", dodao je.

Do septembra se već kretao u invalidskim kolicima. Opisao je i prve simptome.

"Nisam tome pridavao značaj. Mislio sam da sam samo previše kucao poruke ili da mi je ruka umorna. Ali nekoliko nedelja kasnije bilo je gore".

Nakon pregleda kod više specijalista i neurologa dobio je konačnu dijagnozu: "Nikada neću zaboraviti ta tri slova."

Put od sportiste do Holivuda

Erik Dejn rođen je 9. novembra 1972. u San Francisku. Kao dete doživeo je tragediju - otac mu je izvršio samoubistvom, a majka je sama odgajila njega i brata.

U mladosti nije planirao glumačku karijeru. U srednjoj školi bio je posvećen sportu i igrao vaterpolo, ali mu je život promenila školska predstava Artura Milera "Svi moji sinovi".

"Uvukli su me da igram glavnu ulogu - i tada sam se zaljubio u glumu."

Napustio je školu mesec dana pre mature i otišao u Los Anđeles:

"Došao sam sa 40 dolara u džepu i pohađao tri-četiri časa glume nedeljno pokušavajući da shvatim zašto to toliko volim", ispričao je.

Ranu karijeru obeležili su nastupi u serijama "Saved By The Bell," "The Wonder Years", "Roseanne i Married… with Children", a proboj dolazi 2000. u seriji "Gideon’s Crossing".

Pored "Uvoda u anatomiju" na našim prostorima mnogi ga pamte i po ulozi u seriji "Čari", kao emotivnog partnera Fibi Halivel, koju je igrala Alisa Milano, i sa kojom je 2003. bio u kratkoj vezi i u realnom životu.

Uloga koja ga je proslavila

Godine 2005. pojavio se kao gost u "Uvodu u anatomiju" u ulozi doktora Marka Sloana. Reakcija publike bila je toliko snažna da je ubrzo postao stalni član glumačke ekipe.

"U tom trenutku to je bila samo još jedna scena. Izašao sam iz kupatila dok su mi duvali paru da izgleda dramatično", prisetio se.

U seriji je igrao do osme sezone, a lik je kasnije ubijen. Ipak, pojavio se još jednom 2022. u viziji glavne junakinje Meredit Grej.

Kasnije je otkrio i razloge odlaska: "Nisam više bio isti čovek kojeg su zaposlili… Verovatno sam dobio otkaz. Nije bilo ceremonijalno - samo su rekli da se ne vraćam."

Takođe je priznao da je tokom snimanja imao problem sa zavisnošću od lekova protiv bolova i da je bio na rehabilitaciji.

"Euforija" i kasnija karijera

Novoj generaciji publike postao je poznat kao strogi otac Kal Džejkobs u HBO seriji Euforija, gde je igrao oca lika kojeg tumači Džejkob Elordi.

Potvrdio je da će se vratiti u trećoj sezoni: "Srećan sam što mogu da nastavim da radim i radujem se povratku na set."

Na filmu je igrao u naslovima: Marley & Me (2008), Burlesque (2010), Valentine’s Day (2010), Redeeming Love (2022), Bad Boys: Ride or Die (2024), One Fast Move (2024) i Borderline (2025).

Porodica i privatni život

Erik Dejn i Rebeka Gejhart venčali su se 2004. Posle 14 godina braka podnela je zahtev za razvod 2018, ali su ga povukli 2025. i ostali zajedno do njegove smrti. Rebeka je govorila često i o njegovoj bolesti.

"To je srceparajuće. Devojke jako pate i pokušavamo da izdržimo. Imamo terapeute koji nam pomažu i trudimo se da zadržimo nadu, dostojanstvo i ljubav.“

Dodala je: "Ovo nas je zbližilo, ali ne volimo razlog. To je užasna bolest i volela bih da postoji lek."

Oproštaji kolega

Nakon vesti o smrti, brojne zvezde, među njima Ešton Kučer i Nina Dobrev, oprostile su se od njega na društvenim mrežama.

Dan pre toga Dejn je objavio video u saradnji sa humanitarnom organizacijom I AM ALS:

"Ja sam Erik - glumac, otac i sada osoba koja živi sa ALS-om."

Porodica je poručila da će ga "zauvek pamtiti s ljubavlju", a publika širom sveta pamtiće ga kao šarmantnog, harizmatičnog i iskrenog umetnika koji je i u najtežim trenucima javno govorio o bolesti kako bi pomogao drugima.

