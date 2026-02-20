AKTUELNO

Sin Snežane Đurišić NAPUŠTA SRBIJU! Otkriven i razlog BRUTALNOG PREBIJANJA!

Sin naše poznate pevačice Snežane Đurišić, Marko Gvozdenović, pre nekoliko dana brutalno je napadnut i prebijen na Vračaru, a sada se još uvek nalazi u bolnici i oporavlja se od telesnih povreda.

Nakon što bude napustio bolnicu, Marko će, kako saznaju mediji, napustiti Srbiju i otići u inostranstvo.

Njegovi prijatelji tvrde da je on još za Novu godinu najavio da u februaru putuje u inostranstvo, jer je planirao da zaradi veću količinu novca, ali da su ga novonastale situacije omele, tako da će odmah nakon oporavka ipak napustiti Srbiju.

Posetimo, mediji navode da je Marko batine dobio zbog duga od 500 evra, koji nije mogao na vreme da vrati, pa je napad odlučio da mu se osveti prebijanjem.

