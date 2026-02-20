OD SVADBE NEMA NIŠTA! Melina Džinović neće stati na ludi kamen sa BOGATIM BIZNISMENOM, ovo su svi detalji!

Sve zbog Harisa?

Nakon burnog razvoda od Harisa Džinovića, modna kreatorka Melina Džinović i dalje je u žiži interesovanja. Iako se poslednjih meseci spekulisalo da je spremna da ponovo stane na ludi kamen, prema najnovijim informacijama iz njenog bliskog okruženja, od svadbe nema ništa.

Melina je, kako tvrde upućeni, uspela da svoj emotivni život nakon razvoda vešto sakrije od očiju javnosti. Za razliku od perioda kad je bila u braku s Harisom, kad su njih dvoje često zajedno pojavljivali na događajima i crvenim tepisima, sad pažljivo bira kad i gde će se pojaviti i još pažljivije s kim. Njen novi partner, uspešni i ozbiljni biznismen, nije deo javne scene i upravo je to, kažu izvori, jedan od razloga zašto se o njemu zna vrlo malo.

- Od svadbe nema ništa. Nikakvog venčanja niti velikog slavlja neće biti. Tačno je da Melina ima ozbiljnog partnera i da joj je s njim lepo. On joj pruža stabilnost, sigurnost i luksuz na koji je navikla. Zahvaljujući njemu, živi bez briga, putuje i uživa, ali to ne znači da planira brak - navodi izvor.

Spekulacije o navodnoj svadbi, prema istim tvrdnjama, potekle su upravo iz kruga njenih prijateljica. Ipak, priča ima i drugu dimenziju. Kako se navodi, odnos između Meline i Harisa nakon razvoda nije ostao prijateljski. Javna iznošenja detalja iz njihovog privatnog života, koja su dolazila s pevačeve strane, navodno su je dodatno pogodila.

- Jasno je da nisu ostali u dobrim odnosima. Melini je zasmetalo što su neke stvari iznete u javnost. Na neki način je želela da pokaže da je nastavila dalje i da je srećna. Priča o udaji možda je bila način da pošalje poruku pevaču, da se on iznervira - zaključuje sagovornica koja je dobro upoznata u ceo slučaj.

Autor: R.L.