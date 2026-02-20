Čeda Jovanović i Aca Kos stigli u POLICIJU u pratnji advokata: Ovo su svi detalji!

Napravili incident u kafiću.

Političar Čedomir Jovanović tokom jučerašnje dana učestvovao je u incidentu koji se dogodio u jednom kafiću u centru Beograda. Sa njim je u tom trenutku bio njegov prijatelj Aleksandar Kos.

Tim povodom oni su danas došli u Policijsku stanicu Savski venac kako bi dali izjavu, u pratnji svog advokata.

Podsetimo, incident se dogodio u jednom kafiću blizu Palate pravde, kada je Čeda udario čoveka stolicom, zbog čega je na lice mesta izašla policija.

Zbog polomljenog inventara reagovali su nadležni. Kako saznajemo, Aca je odmah skočio da brani Čedu i smiri situaciju, a onda su i napustili kafić. Njih dvojica nisu prijavili ovaj slučaj policiji, ali je zato žrtva to odmah uradila i izjavila da je Čeda fizički nasrnuo na njega i udario ga stolicom

Autor: R.L.