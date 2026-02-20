AKTUELNO

Domaći

Čeda Jovanović i Aca Kos stigli u POLICIJU u pratnji advokata: Ovo su svi detalji!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen/Pixabay.com ||

Napravili incident u kafiću.

Političar Čedomir Jovanović tokom jučerašnje dana učestvovao je u incidentu koji se dogodio u jednom kafiću u centru Beograda. Sa njim je u tom trenutku bio njegov prijatelj Aleksandar Kos.

Foto: TV Pink Printscreen

Tim povodom oni su danas došli u Policijsku stanicu Savski venac kako bi dali izjavu, u pratnji svog advokata.

Podsetimo, incident se dogodio u jednom kafiću blizu Palate pravde, kada je Čeda udario čoveka stolicom, zbog čega je na lice mesta izašla policija.

Foto: TV Pink Printscreen

Zbog polomljenog inventara reagovali su nadležni. Kako saznajemo, Aca je odmah skočio da brani Čedu i smiri situaciju, a onda su i napustili kafić. Njih dvojica nisu prijavili ovaj slučaj policiji, ali je zato žrtva to odmah uradila i izjavila da je Čeda fizički nasrnuo na njega i udario ga stolicom

Autor: R.L.

