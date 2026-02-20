Otkriven razlog zašto Andreana Čekić NOSI PERIKE: Investirala čitavo bogatstvo u njih!

Ovo su se mnogi pitali.

Pevačica Andreana Čekić već neko vreme privlači pažnju svojim frizurama, odnosno perikama. Ona sada već ni ne krije da nosi "tuđu kosu" i to iz praktičnih razloga.

Ona je kupila nekoliko perika od prirodne dlake i za njih iskeširala pravo bogatstvo. Za samo jednu takvu dala je ni manje ni više nego 5000 evra, koliko košta malo bolji automobil.

- Andreanu su umarali odlasci kod frizera zbog čestih nastupa i gostovanja po TV emisijama, a posebno joj je bio problem kada je odazila na turneje van granica naše zemlje koje su znale da traju i po nekoliko nedelja - rekao je izvor blizak pevačici i dodao:

- U Americi je odlučila da sav novac od honorara investira u skupe perike i tako obezbedi uvek lep i negovan izgled. Kupila je perike od prirodne vlasi, njene boje i dužine ali trajno isfenirane, pa retko ko može da posumnja da kosa na njenoj glavi nije njena.

Publika je dugo mislila da sa njenom kosom nešto nije u redu, da ima alopeciju, ili neke druge zdravstvene probleme, a ustvari situacija je daleko jednostavnija.

- U početku su ljudi kada su saznali da kosa nije njena, mislili da je bolesna, da ima alopeciju, međutim, njena kosa je i dalje lepa i bujna, samo Andreanu mrzi da je fenira, sređuje, oblikuje. Ovako joj je praktičnije - zaključio je izvor blizak Andreani.

