Tresao sam se kao nikad... Oglasio se Čeda Jovanović i otkrio sve detalje tuče: Vređao mi je Jelenu i decu, LETELO JE SVE

Političar Čedomir Jovanović stigao je sa prijateljem Aleksandrom Kosom u Policijsku stanicu Savski venac!

Čeda Jovanović je za medije otkrio sve detalje tuče i istakao da je "letelo sve što je moglo da leti u kafiću". Čeda je priznao da se prvi put u životu tresao i da je ovo prvi put da se sa nekim porečkao u restoranu.

- Kad se sve to meni desilo, razmišljam zašto se to meni desilo. To je krst koji nosim i ne bih da se menjam. Pozvao me je prijatelj juče da popijemo kafu. Ušli smo u kafić u kom se okupljaju advokati. Seli smo za sto, ja sam u onoj gužvi krenuo do šanka da uzmem još jedno piće. Jedan čovek mi je rekao "Čedo, zdravo", a drugi je krenuo da me vređa. Uglavnom su bile uvrede na račun dece, moje Jelene. Barabe očekujem oko 3 ujutru, a ne oko Palate pravde - rekao je Čeda i nastavio:

- Sklonio sam se u stranu, umio sam se, tresao sam se kao retko kada u životu. Sve mogu da podnesem, ali ponižavanje teško. Izašao sam napolje. Ovo mi je prvi put u životu da sam se sa nekim porečkao u restoranu. Rekao mi je da sam sad sam i da nemam obezbeđenje. Čovek me je napao. Teško mogu da opišem šta se desilo, ja molim institucije da puste snimke. Letelo je sve što je moglo da leti.

Aca Kos je sve vreme bio sa njim

- Aca u ovoj priči statira, on me je izgurao napolje. Još jedan čovek je bio povređen u tom metežu. Oni koji misle da tako mogu da se ponašaju - ne mogu. Ja da živim sa obezbeđenjem u Srbiji, neću. Ja nemam neprijatelje u ovoj zemlji. Ne znam ja ko je taj čovek. Zato postoje institucije, želim da policija sprovede istragu, ja nigde ne bežim - rekao je Čeda.

Autor: Nikola Žugić