Dok je Tigar greje, Lav spava i pati: Šta se desilo sa Draganom Stankovićem nakon raskida sa Jovanom Jeremić?!

Jovana Jeremić, voditeljka najgledanijeg jutarnjeg programa u Srbiji, iza sebe ima brak sa Vojislavom Miloševićem, kao i veridbu sa biznismenom Draganom Stankovićem.

Jovana Jeremić održava kontakt sa svojim bivšim partnerima, iako sada ima novog dečka.

Jovana je istakla da je srećna u ljubavi sa bokserom Milošem Stojanovićem Tigrom, međutim, njen bivši dečko još uvek na svom Instagram profilu čuva brojne uspomene na voditeljku.

Naime, od kako je završio vezu sa Jovanom, Dragan Stanković je postao manje aktivan na društvenim mrežama. Njegova poslednja objava bila je tačno 7. januara, dok na njegovom profilu ostale su mnogobrojne slike sa bivšom, na kojima se oni grle i ljube.

