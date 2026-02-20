Krenula majčinim stopama! Atina Tošić u Milanu pokazala da postaje kraljica stila: Za sedam meseci puni 18 godina, a već je uzor mnogima (FOTO)

Atina Tošić oduševila je pratioce na društvenim mrežama objavama iz Milana, u kojem boravi sa sestrom Nikom i ocem Duškom.

Stariju naslednicu Jelene Karleuše već nazivaju "kraljicom stila", iako još nema ni 18 godina, a punoletstvo će proslaviti 7. septembra 2026.

Atinine fotografije i snimke već uveliko dele po društvenim mrežama, uz komentare da definitivno ume da se obuče i da fizički vrlo podseća na svoju majku.

Evo u koje škole sada idu Atina i Nika

Ćerke pevačice Jelene Karleuše i bivšeg fudbalera Duška Tošića, Atina i Nika, pohađaju srednje škole i odlični su đaci.

One su nedavno imale prvo televizijsko gostovanje u emisiji "Ami G šou", gde su govorile o svom obrazovanju.

- Ja idem u srpsku školu, a Atina ide u internacionalnu školu - započela je priču Nika Tošić, pa dodala:

- U početku je bilo malo teže, ali sam se navikla. Sada imam svoje drugarice i sa njima se družim. Neki su ljubomorni, ali to je okej, to je normalna stvar - izjavila je Nika Tošić, pa se njena sestra Atina nadovezala:

- Meni je malo lakše, manje me ljudi gledaju drugačije. Ne znaju toliko o srpskim pevačima - izjavila je devojčica kroz smeh.

I Jelena Karleuša pričala je o školovanju svojih ćerki

- To je gimnazija, ali neću da otkrivam zbog bezbednosti. Gimnazija je i ona se još traži. Ne zna šta će biti, ali baš je svestrana i talentovana, ide joj komunikacija od ruke i mediji i tako da, ko zna... Lepo čak i peva - rekla je Jelena o Niki, pa otkrila da talenat za muziku imaju obe ćerke:

- Obe ćerke su mi jako talentovane za muziku. Atina svira klavir, peva isto jako lepo, volela bih da imam dve pevačice u kući - izjavila je jednom prilikom Jelena Karleuša.

Autor: Nikola Žugić