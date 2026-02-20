AKTUELNO

Naša pevačica je u braku sa 20 godina starijim, a sada se oglasila s Tajlanda: Pozirala u kupaćem s kolegom (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Blic.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Zorana Simeunović (32) u braku je sa 30 godina starijim kompozitorom Stevom Simeunovićem, a pevačica se trenutno nalazi na Tajladnu odakle se i oglasila na mrežama.

Njen kolega, pevač Darko Filipović, naime, već neko vreme boravi na egzotičnoj destinaciji, a njih dvoje su se našli pa su se uslikali zajedno.

Pevač ju je grlio oko struka dok se ona smejala, a pevačica je na sebi imala minijaturni bikini. Posebnu pažnju privukao je opis fotografije.

- Povoljno radimo fotografije za razvode brakova… Svaki treći besplatan - napisala je ona.

Zorana živi sa Stevom

Pevačica je nedavno priznala da trenutno ne živi u istom stanu sa suprugom.

- Čekamo da se završi uređnje stana i pločice, pa ćemo živeti zajedno. Sada se jako malo viđamo, u maju bi trebalo da počnemo da živimo zajedno. Želim da Jovana ima nekog, ne želim da sutra kad padnem na postelju moje dete nema koga da pozove i požali se, bilo brata ili sestru. Tačno je da ima polubrata i polusestru preko Steve, ali oni su stariji od nje, to je druga generacija - kaže Zorana.

Foto: Pink.rs/M. Vicović

Autor: Nikola Žugić

