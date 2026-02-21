Mišel Jeo nastavlja posle kontroverze na Berlinalu, dobila zvezdu na Stazi slavnih (FOTO)

Mišel Jeo proslavila ceremoniju dodele zvezde na Stazi slavnih.
Mišel Jeo postala je najnovija dobitnica sopstvene zvezde na čuvenoj Stazi slavnih u Los Anđelesu. Glumica rođena u Maleziji na ceremoniji je bila okružena kolegama iz filmske industrije, među kojima su bili reditelj Ang Lee i njen kolega iz filma "Everything Everywhere All at Once, Ki Hju Kan.
Ceremoniji su prisustvovali i reditelji zaslužni za njenu Oskarom nagrađenu ulogu, Daniel Kwan i Daniel Scheinert, glumice Awkwafina i Sandra Oh, reditelji Paul Feig i Jon M. Chu, kao i predsednica Akademije Janet Yang.
Michelle je tom prilikom održala emotivan govor, priznajući da njen „put od Malezije do ovde nije bio pravolinijski“, i zahvalila se svima koji su joj pomogli na tom putu.
- Zvezda možda nosi jedno ime, ali predstavlja toliko ljudi koji su omogućili ovo putovanje - rekla je.
Zvezdu je posvetila majci i pokojnom ocu, poručivši: „Ovo je naša zvezda.“
- I hvala svakom od vas što ste danas ovde, što mi sve vreme pružate ljubav i podršku - zaključila je u govoru.
Priznanje na Stazi slavnih usledilo je nakon što se Michelle Yeoh suočila sa oštrim kritikama zbog apolitičnih izjava na Berlin International Film Festival pre nekoliko nedelja.
Tokom konferencije za medije 13. februara, globalna zvezda odbila je da govori o „političkoj situaciji u SAD“ i poručila da želi da se „fokusira na ono što je za nas važno, a to je film“.
Njene izjave bile su među prvima u nizu sličnih komentara na ovogodišnjem Berlinalu, a kasnije su se sličnim tonom oglasili i glumci Neil Patrick Harris i Rupert Grint.
Ipak, deo javnosti podsetio je da je Michelle tokom kampanje za Oskara 2023. snažno zagovarala reprezentaciju i raznolikost, što su neki okarakterisali kao politički čin. Na kraju je osvojila nagradu za najbolju glumicu za ulogu u filmu Everything Everywhere All at Once.
I am exceedingly bored of this line https://t.co/GdfTqkrf2h— Blake Simons (@blakethinks) 13. фебруар 2026.
Autor: Nikola Žugić