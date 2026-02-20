Prvo javno pojavljivanje Snežane Đurišić nakon što joj je sin PRETUČEN: Evo šta je rekla (VIDEO)

Snežana Đurišić je na konferenciji za medije pred solistički koncert u MTs dvorani govorila je, između ostalog, i o nemilom događaju koji je potresao njenu porodicu!

Pevačica Snežana Đurišić stigla je na konferenciju za medije, koja se održava uoči njenog predstojećeg koncerta u MTS Dvorani. Pred brojnim predstavnicima medija, Snežana je najpre govorila o velikom solističkom koncertu, ističući da su pripreme u završnoj fazi i da publiku očekuje veče puno emocija, njenih najvećih hitova i posebnih gostiju. Naglasila je da joj je ovaj nastup izuzetno važan i da mu pristupa sa velikom odgovornošću.

- Razlog i povod konferencije je solistički koncert. Međutim, sticajem okolnosti, dogodilo se mnogo toga u međuvremenu. Moliću vas za empatiju i razumevanje koje bi trebalo da se ukaže porodici - počela je.

- Isto tako znam da javnost i vas zanimaju neke stvari, pa prosto da ispravimo ono što je možda pogrešno napisano ili dodato.

Na pitanje kako je Marko, šta se dogodilo, da li ga je obišla i da li su u kontaktu, rekla je:

- Na ovo pitanje će vam odgovoriti majka Markova, a ne žena koja je ovde (pokazuje na fotografiju na reklami za koncert) i kojoj je povod koncert. Marko je u nedelju, mislim da je 16. februar, ili 15., otišao kod komšije i desilo se šta se desilo. Oni su ga pretukli do te mere da je zaglavio bolnicu. Marko je Marko, svi ga znate, i ono što mogu da kažem je da on nikad nije bio nasilan, nikada nikoga nije prebio, a sve drugo znate. Obišla sam ga, dobro je, stabilno je. Zahvalila bih se i MUP-u i tužilaštvu i medicinskom osoblju Urgentnog centra. Svi su urgentno i maestralno odradili svoj posao. Uhapšeni su ljudi koji su učestvovali u bahatom, nemilom događaju. Žestoki sam protivnik svih nasilja i, bez obzira na to ko je kakav i ko je šta uradio, niko nema pravo da nikoga zlostavlja i maltretira - rekla je Snežana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S. Avramović, Nikola Žugić