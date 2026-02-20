Ja se nisam tukao oko k***e u tri ujutru: Čeda Jovanović otkrio detalje iskaza u policijskoj stanici: Mogao sam da ostanem trajni invalid!

U Policijsku stanicu Savski venac rano jutros stigao je bivši političar Čedomir Jovanović, poznatiji i kao Čeda, zajedno sa svojim prijateljem i cimerom Aleksandrom Kosom, kako bi dao izjavu vezano za jučerašnju tuču koja se desila u jednom beogradskom kafiću.

Kako je istakao u oglašavanju za Blic, on se nije tukao oko žene lakog morala (tačnije "ku**e") u tri ujutru, već je napadnut pred dosta svedoka usred bela dana.

- Dao sam izjavu i upoznao policiju sa svim okolnostima jučerašnjeg događaja, a sada po zakonu policija o svemu treba da obavesti tužilaštvo i sve koji su za to nadležni. Bilo bi dobro da se svi ponašaju u skladu sa zakonom, jer mi kičmu neće lomiti ni barabe, ni oni koji su se ponadali da će se sakrivanjem iza njihovih leđa obračunavati sa mnom.

Poštujem svakoga u ovoj zemlji, poštujem ljude i razumem da se nekada moji interese i razilaze sa onim što je profesionalna obaveza nekog drugog. Ne očekujem od policije ili suda da me štiti kao žrtvu, ali očekujem da se prema svakome u ovoj zemlji ponašaju na isti način.

Ne može niko da preti mojoj deci, da nasrće na mene, da pujda javnost godinama da bih ja na kraju završio u kafanskim obračunima sa ološem koji tako misli da brani Srbiju. Meni obezbeđenje ne treba i neću tako da hodam ulicom.

Juče sam sa ćerkicom hteo da gledam seriju, a završio sam u situaciji u kojoj sam mogao da ostanem trajno invalid. Meni je zabranjeno da podignem više od 10 kilograma tereta, a nasrnuo je ološ na mene - rekao je Čeda, pa je otkrio šta će se dalje dešavati u okviru postupka:

- Dalje imamo advokate, policija je napravila izveštaj. Ne znam ko je sve to uradio, a tražili su da dođe i Aleksandar, ali on nije učestvovao u tom monologu i vređanju, ali je upoznao policiju sa svim što se desilo. Ja se nisam potukao oko k***e u tri ujutru, one rade svoj posao i bolje su od onog što sam juče doživeo jer me je napao ološ koji misli da srbuje jer meni lomi kičmu.

Tvrdi da se sklonio odmah na početku - Ja nisam isprovociran, ja sam napadnut. Ja sam u toj situaciji prvo se sklonio, a onda na putu nazad napadnut od strane tog čoveka i on je nasrnuo na mene. Ne zanima me šta idioti o meni misle. Desi se meni da ljudi dobace, ali ovo je jedan ološ, a policija neka radi svoj posao. Umesto da danas radim nešto pametno, ja se vučem po policiji. Tražio sam da testiraju na sve. On je bio pijan, loče neku brlju u ćošku u nekom smradu. Zvali su me prijatelji i kažu da ne mogu da veruju.

Autor: Nikola Žugić