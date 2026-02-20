Nikola Rokvić skinuo 20 kilograma! Trenira šest puta dnevno, telo mu je u mišićima, a jede više nego pre (FOTO)

Naš pevač Nikola Rokvić svojevremeno je vodio borbu sa viškom kilograma, a u jednom periodu života uspeo je da smrša čak 20 kg.

Rokvić je posvećen treninzima, a sada je na svom Instagram profilu otkrio koliko i šta tačno trenira na nedeljnom nivou. Nikola je, takođe, otkrio da u narednom periodu ima cilja, a to je da bude u kalorijskom deficitu.

- Pitate me u porukama koliko treniram i šta?

Na nedeljnom nivou :

- 4 treninga snage ( teretana )

- 1 Muay Thai ( box )

- 1 plivanje ili trčanje

Sada ide i period Velikog posta koji iskoristim da budem u kalorijskom deficitu od 500 kalorija na dnevnom nivou… Mnogo toga sam probao ali je deficit jedini mogući alat za skidanje procenata masti i ako se dobro proračuna dovoljan unos proteina ( ~ 2g po kg ) da bi sačuvali mišić, eto i rezultata!

Ne zaboravimo, telo je hram duše, bitno je činiti ga zdravim! - napisao je Nikola Rokvić.

Objavio sliku staru 5 godina

Inače, Nikola je nedavno objavio staru fotografiju iz 2021. godine i pokazao da je tada imao znatno više kilograma iako je jeo manje nego sada.

- Sada jedem više nego 2021. godine. Doručak: 6 jaja, sir, pršuta - napisao je on tada i dodao:

- Dovoljno je pet nedelja discipline... Kada vidiš rezultat, teraće te sam napredak da ideš dalje, a realno je glupo da se vraćaš na loše. Ni sam ne znaš koliko možeš i koliko su granice daleko. Srećno.

Autor: Nikola Žugić