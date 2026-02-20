AKTUELNO

Domaći

Evo kada je Snežana Đurišić saznala da su joj sina PET SATI MUČILI U STANU NA VRAČARU: Postoje stvari o kojima se ne priča (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić, Facebook.com ||

Pevačica Snežana Đurišić održala je danas konferenciju za medije povodom predstojećih koncerata 24. i 25. marta u MTS dvorani.

Tom prilikom je progovorila o nemilom događaju koji se desilo 15. februara kada je njen sin, Marko Gvozdenović, brutalno pretučen u stanu na Vračaru.

Snežana je sada otkrila da je za incident saznala dan kasnije.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić, Facebook printscreen

- Zamolila bih da pustimo da Tužilaštvo radi šta treba dalje. Postoje stvari o kojima se ne priča, prosto su privatne, postoje neke gde čovek mora javno nešto da kaže, a ja sam 57 godina na pozornici i savršeno dobro znam da ljude interesuje mnogo što šta, ali i ti ljudi moraju da znaju da ne može uvek sve da se kaže, kao što i oni ne moraju da kažu sve, jer moraju da imaju dozu privatnosti. Mene razočara kad se nešto doda, razočara me nedostatak empatije i tome slično. Nije mi pozlilo, ali i da jeste, zar nije normalno da pozli majci kada sazna šta joj se desilo sa detetom? Pogotovo što sam to saznala u ponedeljak popodne. Sada mi je dobro jer znam da je njemu dobro, a sada idemo dalje. Nemam strahove, verujem u Boga i neka bude kako on kaže.

"Obišla sam ga"

Pevačica je sada, na konferenciji za medije, prvi put progovorila o nemilom događaju.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

- Marko je u nedelju, mislim da je 16. februar, ili 15., otišao kod komšije i desilo se šta se desilo. Oni su ga pretukli do te mere da je zaglavio bolnicu. Marko je Marko, svi ga znate, i ono što mogu da kažem je da on nikad nije bio nasilan, nikada nikoga nije prebio, a sve drugo znate. Obišla sam ga, dobro je, stabilno je. Zahvalila bih se i MUP-u i tužilaštvu i medicinskom osoblju Urgentnog centra. Svi su urgentno odradili svoj posao. Uhapšeni su ljudi koji su učestvovali u bahatom, nemilom događaju. Žestoki sam protivnik svih nasilja i, bez obzira na to ko je kakav i ko je šta uradio, niko nema pravo da nikoga zlostavlja i maltretira - rekla je Snežana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#Marko Gvozdenović

#Snežana Đurišić

#Snežanin sin pretučen

#Vračar

#pevačica

#pretučen sin Snežane Đurišić

#sin

#tuča

POVEZANE VESTI

Domaći

Zaljubljena sam, hvala Bogu: Snežana Đurišić progovorila o Danu ljubavi, Vanji Miloševiću i koncertu, pa priznala: Uvek postoje nesporazumi, ali...

Domaći

Prvo javno pojavljivanje Snežane Đurišić nakon što joj je sin PRETUČEN: Evo šta je rekla (VIDEO)

Domaći

UNUKA SNEŽANE ĐURIŠIĆ PRVI PUT U JAVNOSTI NA NJENOM KONCERTU! Lepa je kao san, a pevačicina ćerka preslikana majka: Četiri generacije žena na jednom m

Domaći

Oglasila se Snežana Đurišić nakon što je majku odvela u Urgentni centar, evo šta se dešava

Domaći

'SEDIMO I ČEKAMO INFORMACIJE!' Nakon što je Đorđe David imao SAOBRAĆAJNU nesreću oglasila se Snežana Đurišić koja ne može da DOĐE SEBI!

Domaći

DOVEZAO ME JE NA NASTUP I VIŠE GA NISAM VIDELA: Snežana Đurišić je na bini saznala za SMRT MUŽA, ovako priča o bolnoj temi: Poslednje mi je rekao...