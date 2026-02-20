Evo kada je Snežana Đurišić saznala da su joj sina PET SATI MUČILI U STANU NA VRAČARU: Postoje stvari o kojima se ne priča (VIDEO)

Pevačica Snežana Đurišić održala je danas konferenciju za medije povodom predstojećih koncerata 24. i 25. marta u MTS dvorani.

Tom prilikom je progovorila o nemilom događaju koji se desilo 15. februara kada je njen sin, Marko Gvozdenović, brutalno pretučen u stanu na Vračaru.

Snežana je sada otkrila da je za incident saznala dan kasnije.

- Zamolila bih da pustimo da Tužilaštvo radi šta treba dalje. Postoje stvari o kojima se ne priča, prosto su privatne, postoje neke gde čovek mora javno nešto da kaže, a ja sam 57 godina na pozornici i savršeno dobro znam da ljude interesuje mnogo što šta, ali i ti ljudi moraju da znaju da ne može uvek sve da se kaže, kao što i oni ne moraju da kažu sve, jer moraju da imaju dozu privatnosti. Mene razočara kad se nešto doda, razočara me nedostatak empatije i tome slično. Nije mi pozlilo, ali i da jeste, zar nije normalno da pozli majci kada sazna šta joj se desilo sa detetom? Pogotovo što sam to saznala u ponedeljak popodne. Sada mi je dobro jer znam da je njemu dobro, a sada idemo dalje. Nemam strahove, verujem u Boga i neka bude kako on kaže.

"Obišla sam ga"

Pevačica je sada, na konferenciji za medije, prvi put progovorila o nemilom događaju.

- Marko je u nedelju, mislim da je 16. februar, ili 15., otišao kod komšije i desilo se šta se desilo. Oni su ga pretukli do te mere da je zaglavio bolnicu. Marko je Marko, svi ga znate, i ono što mogu da kažem je da on nikad nije bio nasilan, nikada nikoga nije prebio, a sve drugo znate. Obišla sam ga, dobro je, stabilno je. Zahvalila bih se i MUP-u i tužilaštvu i medicinskom osoblju Urgentnog centra. Svi su urgentno odradili svoj posao. Uhapšeni su ljudi koji su učestvovali u bahatom, nemilom događaju. Žestoki sam protivnik svih nasilja i, bez obzira na to ko je kakav i ko je šta uradio, niko nema pravo da nikoga zlostavlja i maltretira - rekla je Snežana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić