DEVOJKA SA KRILIMA TRUDNA! Čeka drugo dete, objavila sliku ultrazvuka: Nove boje stižu u naš život (FOTO)

Dejana Bačko poznatija kao "Devojka sa krilima" rođena je bez ruku, a sada je podelila lepe vesti i sve obavestila da čeka drugo dete.

Ona je na Instagramu podelila fotografiju ultrazvuka, uz kratku posvetu.

- Nove boje stižu u naš život - stoji u opisu pored fotografije.

Već dobili devojčicu

Inače, Dejana i njen partner Marko Nežić pre toga su dobili devojčicu kojoj su dali ime Lara, a koje potiče iz grčkog jezika i znači pobeda.

Ona do danas na svom Instagram profilu ima skoro 200.000 pratilaca, a otkako je postala mama često objavljuje fotografije i video snimke sa naslednicom.

Nedavno je na mrežama objavila snimak kako uspavljuje ćerkicu i oduševila sve. Ona je Laru držala na krilima, ljuljala je, a u pozadini su se čule dečije pesme.

"Nisam mogla da je uzmem u ruke, da je zagrlim..."

Inače, ona je nakon porođaja govorila koliko joj je bilo teško što svoju naslednicu ne može da uzme u naručje i da je zagrli, te je priznala da se plašila da je ne povredi.

- Nisam mogla da je uzmem u ruke i to mi je bila najteža stvar u Larinom odrastanju, kada se vratim u 2023. godinu. Nisam mogla da je zagrlim a ja sam je rodila. Jako sam to želela. Plašila sam se šta će joj biti sa vratom dok je tako mala, ako pokušam da je podignem nogama i nešto joj se slučajno desi. Svaki dan je bio pun pomešanih emocija, ali sam se uvek trudila da radim ono što mogu.

I uprkos svim tim situacijama, putovali smo i trudili se da živimo onako kako smo oduvek zamišljali i verovali da treba. Lara sada ima 12 letova i sa nama je obišla desetak država i sve smo to nekako zajedno izgurali. Svaki mesec sam pomerala granice i postajala slobodnija a Lara veća, čvršća i zrelija. Danas, kada me je zagrlila i poljubila, toliko sam se raznežila i setila se svega ovoga sa početka. Tako mi je drago što je napokon došlo vreme da se možemo grliti, da se možemo jako stisnuti. Da možemo sve više i više toga zajedno.

