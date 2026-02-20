Naša pevačica smuvala milionera u Dubaiju, pa podelila bezobrazne fotografije: Intimu joj prekriva parčence tkanine (FOTO)

Pevačica Marina Visković odlučila je da hladne februarske dane provede u Dubaiju, odakle redovno deli provokativne fotografije.

Sada je podelila niz selfija u kupaćem, a njene poze su zapalile društvene mreže. Komentari ispod fotografija su se samo nizali, a mnogi komentarišu da Marina Visković nikada bolje nije izgledala.

Inače, pevačica Marina Visković nekoliko puta je naglašavala da vodi zdrav život i da joj je bitno da ne propušta treninge. O tome koliko vodi računa o izgledu govorila je nedavno na Instagramu kada je odlučila da odgovara na pitanja pratilaca.

Jedno od pitanja glasilo je: "Koliko često treniraš?"

- Kao što znate, trening je moja ljubav. U tome uživam i to se podrazumeva. Trudim se da treniram pet puta nedeljno - napisala je ona i otkrila da su vežbe u velikoj meri zadužene za njeno izvajano telo.

Takođe, ona pazi i šta jede, pa je tako pokazala kako sprema obrok za sebe i izabranika. Na pitanje da li je solo, ona je napisala:

- Gospodarica nije slobodna. Voli jednog muškarca i trenutno pravi zdrave tople sendviče - napisala je ona i otkrila da bira samo zdrave zalogaje.

Marina je već neko vreme u vezi sa biznismenom sa adresom u Dubaiju, pa sve više vremena provodi upravo kod njega i sa njim.

Autor: Nikola Žugić