Pevač za veče zaradio 10.000 evra bakšiša, pa priznao sa kim je podelio pare: To je retkost da se desi

Pevača Ivana Stanića šira publika je upoznala u jednom muzičkom takmičenju.

Ivan Stanić je sada otvoreno govorio o najvećem bakšišu koji je dobio tokom jedne večeri. Iako, kako kaže, ne voli da govori o ciframa koje zarađuje na nastupima, pevač je svestan da publiku to najviše zanima. Zato je odlučio da napravi izuzetak i otkrije koliko je iznosio njegov rekord.

- Moj najveći bakšiš za noć bio je 10.000 evra, ali to je retkost da se desi. Te večeri su, igrom slučaja, bila dva, tri društva Sandžaklija, koji inače jako poštuju muziku i često daruju muzičare. To je retkost, ali je lepo kad se desi - rekao je pevač sa osmehom.

Ivan je naglasio i da se bakšiš uvek deli sa kolegama iz benda, jer, kako ističe, bez timskog rada nema ni dobre atmosfere.

Otkrio je i da je pomenutih 10.000 evra uložio u svoju karijeru, ali da je to bio samo deo sredstava potrebnih za nove muzičke projekte.

- Uvek sam opušten i gledam da budem pozitivan i da svakog iz publike ispoštujem, jer bez nje ni ja ne bih bio tu. Postoje ljudi koji me slušaju svih deset godina, koliko pevam, i dan-danas mi dolaze na nastupe. Naravno da volim i poštujem ljude koji me slušaju- poručio je Ivan.

Autor: Nikola Žugić