Marko Gačić varao Gogu sa koleginicom sa kojom je snimio duet: Mesecima imao aferu sa ovom pevačicom

Pevač Marko Gačić varao je još uvek zakonitu suprugu, pevačicu Gogu Babić Gačić, sa njihovom koleginicom Ninom Vlajković!

U pitanju je pevačica sa kojom je Gačić snimio i duet koji je objavljen 5. aprila 2025. godine, kada je i počela njihova afera.

Njih dvoje su se kasnije često pojavljivali i na malim ekranima - od emisije Amidži šou do gostovanja u rijalitiju Elita, a kako kaže izvor koji je svedočio situaciji, prilikom ulaska na imanje u Šimanovcima čak su se držali i za ruke i razmenjivali nežnosti.

- Svi su tada videli da se među njima nešto dešava, ali niko ko je bio tu nije želeo da iznosi te informacije dalje jer bi to značilo rušenje jedne porodice. Naravno, sad se postavlja pitanje da li je to ispravno ili nije, ali svima je bilo žao i zbog Goge koja je sa tim čovekom dobila dvoje dece. Nina i Marko se nisu krili od saradnika, to su svi videli - kaže izvor.

Ovi navodi potvrđeni su i u prilogu emisije Ekskluzivno, koja je Marka snimala prilikom gostovanja u Eliti 7. maja 2025., u koju je došao upravo sa Ninom. Kako su naveli, Gačić je tražio da se iz snimaka koji su objavljeni na Jutjubu i zvaničnim profilima, iseče njihov ulazak na imanje u Šimanovcima, jer se u jednom trenutku videlo kako se Nina i on drže za ruke, pošto su potpuno smetnuli s uma da je i taj deo pokriven kamerama.

Ovim povodom pokušali smo da stupimo u kontakt sa Ninom i Markom, ali do trenutka objavljivanja ovog teksta nisu odgovarali na pozive i poruke.

Ona je posle izvesnog vremena isključila telefon, a on je odbijao pozive.

Podsetimo, Telegraf je na početku godine objavio ekskluzivnu vest o rastanku Goge i Marka nakon deset godina, što je šokiralo javnost. Još veći šok usledio je kada se saznalo da je Marko napustio Gogu i dvoje dece i započeo život sa drugom ženom, dok je pevačica ostala da živi u domu sa njegovim roditeljima.

Markov otac, čuveni harmonikaš Mikica Gačić, oglasio se u jednom trenutku i podržao je svoju snaju Gogu.

- Ona je još uvek sadašnja snajka i ona je s nama u kući. I ona je jedina snajka moja. Ona je rodila meni dva unuka i ona je za nas ikona - rekao je Mikica Gačić kada su ga novinari pozvali za komentar.

Autor: pink.rs