AZIS STAVIO SILIKONE U GRUDI! Sad imam ukupno 600 kubika! Pevač ostvario dugogodišnji san (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Kurir.rs, Foto: Instagram.com ||

Bugarska pevačka zvezda Azis otkrio je na Instagramu da je ugradio silikone u grudi. On je objavio fotografije iz bolnice i to pre i posle operacije.

Pevač je napisao da mu se ostvarila dugogodišnja želja.

- Još jednom, doktor ostvaruje moj san! Ugradio mi je muške, naglašavam muške, silikonske implantate u grudi. Ukupno 600 kubika – po 300 u svaku stranu. Imaću lepo izražene, sportske grudi. U početku će biti malo van uobičajenih proporcija, veće, ali će se s vremenom smanjiti i lepo “sesti”. Boravak u njegovoj klinici bio je kao da sam kod kuće. Ceo tim je jedinstven – divni ljudi! - napisao je Azis, koji je na operaciju otišao nakon što je održao sjajan koncert u Areni u Sofiji.

Foto: Instagram.com

Autor: Nikola Žugić

#Azis

#Bugarski pevač

#Operacija

#pevač

