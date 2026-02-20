TRANSRODNA PEVAČICA PUŠTENA IZ PRITVORA! Vratila se odmah u svoj stan, ovo su detalji

Transrodna pevačica Elektra Elit danas je izašla na slobodu nakon sedmomesečnog boravka iza rešetaka.

Hapšenje koje je izazvalo veliku pažnju javnosti dogodilo se u julu prošle godine, kada je specijalna policija upala u njen stan u Švajcarskoj.

Elektra je odmah po izlasku otišla kući, dok se protiv nje i dalje vodi postupak zbog sumnje na povezanost sa međunarodnom kriminalnom mrežom i sada se kako prenose mediji, vratila u svoj stan.

Privedena u stanu

Podsetimo, Elektra je uhapšena kada su specijalne jedinice upale u njen stan i privele je. Ovo nije prvi Elektrin susret sa švajcarskim pravosudnim organima. Još 2022. godine privedena je tokom racije u svom salonu u čuvenoj Langštrase ulici u Cirihu.

Tada su sa njom uhapšene još 3 žene i dva muškarca, a sumnjalo se na razne nelegalne aktivnosti, uprkos činjenici da je prostitucija u Švajcarskoj legalna.

Kako su preneli mediji, njoj je pritvor nedavno produžen, a na pitanje kakve su prognoze, advokat je bio kratak:

- Nisu dobre prognoze, to je sve što mogu da vam kažem - rekao je tada advokat.

Autor: pink.rs