AKTUELNO

Domaći

TRANSRODNA PEVAČICA PUŠTENA IZ PRITVORA! Vratila se odmah u svoj stan, ovo su detalji

Izvor: Telegraf, Foto: Pink.rs, Pixabay.com ||

Transrodna pevačica Elektra Elit danas je izašla na slobodu nakon sedmomesečnog boravka iza rešetaka.

Hapšenje koje je izazvalo veliku pažnju javnosti dogodilo se u julu prošle godine, kada je specijalna policija upala u njen stan u Švajcarskoj.

Elektra je odmah po izlasku otišla kući, dok se protiv nje i dalje vodi postupak zbog sumnje na povezanost sa međunarodnom kriminalnom mrežom i sada se kako prenose mediji, vratila u svoj stan.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Privedena u stanu

Podsetimo, Elektra je uhapšena kada su specijalne jedinice upale u njen stan i privele je. Ovo nije prvi Elektrin susret sa švajcarskim pravosudnim organima. Još 2022. godine privedena je tokom racije u svom salonu u čuvenoj Langštrase ulici u Cirihu.

Tada su sa njom uhapšene još 3 žene i dva muškarca, a sumnjalo se na razne nelegalne aktivnosti, uprkos činjenici da je prostitucija u Švajcarskoj legalna.

Kako su preneli mediji, njoj je pritvor nedavno produžen, a na pitanje kakve su prognoze, advokat je bio kratak:

- Nisu dobre prognoze, to je sve što mogu da vam kažem - rekao je tada advokat.

Foto: RED TV Printscreen

Autor: pink.rs

#Elektra Elit

#pevačica

#puštena Elektra Elit

#transrodna pevačica

#uhapšena Elektra Elit

POVEZANE VESTI

Domaći

UHAPŠENA SRPSKA PEVAČICA! Policija joj upala u stan, sumnja se da je u pitanju ozbiljno krivično delo

Domaći

ELEKRA ELIT PUŠTENA IZ PRITVORA? Evo šta je rekao njen advokat u poslednjem oglašavanju

Domaći

Naša pevačica priznala: Muzika mi je marketing za prostituciju, to mi je primarni posao!

Domaći

Udaje se Elektra Elit! Sudbonosno DA će izgovoriti ovom mišićavom dasi: Svi će pamtiti moje venčanje... (FOTO+VIDEO)

Domaći

JEDNE NOĆI PEVA, A DRUGE JE PROSTITUTKA! Elektra Elit otkrila koliko naplaćuje intimne odnose, isplivali svi detalji

Domaći

Pevačica se godina bavi prostitucijom: Javno otkrila sve, pa jednom izjavom ŠOKIRALA