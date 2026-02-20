AKTUELNO

Domaći

ŠIJAN I BOJANA SE UMORILI OD RADA NA PIJACI PA REŠILI DA SE OPUSTE: Razgolitili se, upalili kameru, a onda je nastao ovaj kadar (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Mirko Šijan i Bojana Rodić uživaju u opuštanju u spa centru, daleko od gradske vreve. Njihova fotografija izazvala je brojne reakcije.

Dok se po gradu prepričavaju cifre i nagađanja o zaradi Mirka Šijane i Bojane koji imaju tezgu na pijaci, bračni par je odlučio da pokaže kako zaista provodi slobodno vreme – daleko od gradske vreve, u pravom luksuzu. Ovog puta, Mirko i Bojana spakovali su kofere i otišli u spa centar, gde su sebi priuštili potpuni hedonizam.

Na društvenim mrežama osvanula je fotografija iz bazena koja je odmah izazvala lavinu reakcija – njih dvoje opušteni, nasmejani, okruženi modernim ambijentom. Skinuli su se i pozirali jedno pored drugog, pokazujući koliko uživaju u zajedničkim trenucima. Fotografija iz vode, na kojoj su Mirko i Bojana vidno raspoloženi, jasno pokazuje da im ovakav beg iz svakodnevice i te kako prija.

Foto: Instagram.com

"Mirko i Bojana su jako vredni, ljudi ih na pijaci obožavaju"

Mirko Šijan je nakon venčanja sa Bojanom Rodić preuzeo deo porodičnog biznisa svoje supruge - tezge na pijaci. Nedavno su se pojavili navodi o tome kako vodi posao, ali i koliko zarađuje na dnevnom nivou.

- Mirko i Bojana su jako vredni. Ljudi ih na pijaci obožavaju, uvek su nasmejani i kulturni. Nisu prisutni svakodnevno, ali svaki drugi-treći dan obilaze tezge. On donese piliće, zna i da sredi to meso, opere sudove u kojima je bila roba... Ma, dečko za primer - rekla je žena koja svakodnevno pazari na pijaci.

Foto: Instagram.com

Međutim, koliko se dnevno može zaraditi na pijaci, otkrio je čovek koji radi blizu Mirkove tezge.

- Uh, kod njih na tezgi je stalno gužva, pa tu ume da bude popriličan pazar. Znam, kada sam pričao s Mirkom, rekao mi je da na tezgi sa pilićima pazar nikada ne bude ispod 300.000 dinara. Kad se to pomnoži, izađe poprilična suma, a oni imaju još jednu tezgu tamo sa mlečnim proizvodima - rekao je čovek.

Autor: M.K.

#Bojana Rodić

#Kamera

#Mirko Šijan

#Pijaca

#kadar

#rad

POVEZANE VESTI

Domaći

BOJANA I MIRKO ŠIJAN UPARILI STAJLINGE NA ROĐENDANU SINA! Tek da vidite malog Zorana i Vukana u elegantnim odelima: Sve pršti na gala proslavi (FOTO)

Domaći

PRESLIKANE?! Mirko Šijan svoju veliku ljubav ostavio zbog Bojane Rodić, njeno zgodno telo izaziva buru na mrežama!

Domaći

Mirko Šijan dnevno zgrće 300.000! Proširio biznis, ima mnogo zaposlenih

Domaći

Mirko i Veljko zajedno slave Božić! Ražnatović i Šijan okupili porodice, nasred stola PRASE (FOTO)

Domaći

VELIKO SLAVLJE U DOMU BOJANE I MIRKA ŠIJANA: Ponosni tata se oglasio javno, ogromna sreća (FOTO)

Domaći

Ponaša se kao da ima 50 godina: Goca Božinovska šokirala otkrićem! Priznala kakvo zapravo mišljenje ima o snajki Bojani: Uđem u kuću, u Mirkovoj sobi