BIVŠA ČEDINA ŽENA ŽIVI U AMERICI SA NOVIM DEČKOM, A TETOVAŽA NA NJENOJ BUTINI IZAZVALA HAOS: Svi zumiraju i trljaju oči (FOTO)

Bivša žena Čedomira Jovanovića, Jelena, sada živi u Americi sa novim dečkom, a njena tetovaža izazvala je veliku pažnju javnosti.

Političar Čedomir Jovanović nedavno se razveo od supruge Jelene posle 25 godina braka. Čeda sada trenutno živi sa svojim prijateljem Acom Kosom u stanu na Novom Beogradu, međutim na njegovom profilu na Instagramu se mogu pronaći slike sa bivšom ženom Jelenom, kao i slike na kojima ona sama pozira u kupaćem kostimu.

Naime, Čeda je jednom prilikom objavio na svom Instagram storiju fotografiju supruge na jahti. Na slici se tada videla Jelena, majka njegovo četvoro dece, preplanula i nasmejana.

Njena linija bila je u prvom planu, a za ovu priliku odabrala je laganu haljinu za plažu i velike sunčane naočare koje su upotpunile letnji stajling. Ipak, pažnju javnosti privukao je detalj koji je „izvirio“ ispod haljine – tetovaža na njenoj butini, o kojoj su mnogi odmah počeli da spekulišu.

Šta znači tetovaža?

Reč je o porodičnom portretu sa snažnom simbolikom. Centralno mesto na tetovaži zauzima žena, dok je ispod prikazan muškarac sa četvoro dece koji, držeći se za ruke, koračaju ka suncu na izlasku. Pratioci su brzo protumačili da je u pitanju prikaz njenog života – nje, Čede i njihovo četvoro dece, simbolično oslikanih na njenoj butini. Osim toga, Čeda je više puta delio Jelenine slike u bikiniju, a nema sumnje da njeno zgodno telo nikoga ne ostavlja ravnodušnim i da izgleda kao manekenka kad se skine u kupaći kostim.

