Bojana Lazić pokazala LUKS STAN U BEOGRADU: Svako jutro spremim svoj krevet, kao da mi dolaze prosci... (FOTO)

Voditeljka Bojana Lazić sada je na svom profilu na Instagramu pokazala kako izgleda njen dom, a enterijer je mnoge ostavio bez daha. Stan je uređen u luksuznom stilu, sa kristalnim lusterom.

Posebnu pažnju privukao je deo namenjen garderobi i aksesoarima. Kako je poznato da Bojana uživa u modi, nakitu i torbama, odlučila je da čitav jedan segment stana pretvori u mini garderober. Ljubav prema detaljima vidi se u svakom kutku – od pažljivo biranih materijala za belu garnituru do šanka i cele organizacije prostora, a osim toga pokazala je i šta kuva.

- Volim zemljane tonove. Imala sam pomoćnike kada sam opremala stan. Volim da mi je čisto, uredno... Esteta sam po prirodi. Svako jutro spremim svoj krevet, kao da mi dolaze prosci ili kao da sam u vojsci - kroz osmeh je rekla Bojana i dodala:

- Moram da priznam da dobro kuvam. Spremam jela svom detetu Mateji. Svako jutro i svaki dan ne stižem, ali ponekad spremim lepa i ukusna jela" - rekla je Bojana jednom prilikom za "Blic", kada je ujedno i ugostila našu ekipu i pokazala buržujski stan.

Autor: M.K.