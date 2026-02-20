AKTUELNO

Domaći

ZBOG SVAĐE S BIVŠIM SE ŠIŠALA NA ĆELAVO! Ovako danas izgleda bivša učesnica ZADRUGE: Gledali smo je u rijalitiju, a onda se skroz povukla iz javnosti, sad izgleda potpuno drugačije (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen, Instagram Printscreen ||

Nataša Radan bila je učesnica rijalitija Zadruga, a onda se skroz povukla iz javnosti, postepeno.

Ona danas izgleda skroz drugačije, a često se pominje njen nervni slom koji je imala pred kamerama, kao i to da se šišala na ćelavo, pa je sve slike kačila na društvene mreže.

Foto: TV Pink Printscreen

Naime, iako je zarađivala veliki novac u “Zadruzi” ona je 2022. godine odlučila nakon izlaska iz rijalitija da na drugačiji način zaradi za život.

- Nataša ne želi više da bude deo rijalitija, odlučila je na pošten način da zaradi novac kako bi mogla da preživi u Beogradu. Zaposlila se na pultu u jednom tržnom centru gde se prodaje kozmetika - rekao je tada izvor za “Blic” i dodao:

Foto: Instagram Printscreen

- S obzirom na to da je nedavno obrijala glavu zbog svađe sa bivšim momkom, Nataša sada nosi perike raznih boja kao i marame. No, i pored svega toga ljudi je prepoznaju na njenom radnom mestu.

Inače, Nataša danas pleni lepotom i na mrežama je vrlo aktivna. Ona često deli fotografije i menja stilove, a hvale je da izgleda bolje nego ikada, kao i da je cela situacija sa šišanjem na ćelavo sada daleka prošlost.

Autor: M.K.

#Bivši

#Nataša Radan

#Svađa

#Zadruga

#rijaliti

#ćelavo

POVEZANE VESTI

Domaći

Naša pevačica se povukla iz javnosti i prošla kroz pakao: Evo kako sada izgleda (FOTO)

Domaći

Stesala se, pa smuvala frajera za kojim devojke balave: Povukla se s javne scene, a sada uživa u ljubavi sa MMA borcem (FOTO)

Domaći

KAROLINA GOČEVA SE UDALA ZA ŠEST GODINA MLAĐEG NAKON ŠTO JE RASKINULA SA BOGATAŠEM! Bila popularna, a onda se povukla: Danas izgleda prelepo u petoj d

Domaći

PREPOZNAJETE LI FOLK PEVAČICU SA FOTKE? Povukla se sa scene nakon velikog hita, a onda se TAJNO razvela posle devet godina braka! Danas izgleda skroz

Domaći

BIVŠI UČESNIK ZADRUGE OSTAO NEPOKRETAN! Bio je isklesan, pucao je od mišića, a onda je doživeo nesreću - danas ovako izgleda, sa skoro 150 kila (FOTO)

Domaći

ONA JE NAJSKANDALOZNIJA SRPSKA STARLETA! Hapšena je i privođena zbog prostitucije, a danas se bavi važnim i odgovornim poslom