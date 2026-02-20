ZBOG SVAĐE S BIVŠIM SE ŠIŠALA NA ĆELAVO! Ovako danas izgleda bivša učesnica ZADRUGE: Gledali smo je u rijalitiju, a onda se skroz povukla iz javnosti, sad izgleda potpuno drugačije (FOTO)

Nataša Radan bila je učesnica rijalitija Zadruga, a onda se skroz povukla iz javnosti, postepeno.

Ona danas izgleda skroz drugačije, a često se pominje njen nervni slom koji je imala pred kamerama, kao i to da se šišala na ćelavo, pa je sve slike kačila na društvene mreže.

Naime, iako je zarađivala veliki novac u “Zadruzi” ona je 2022. godine odlučila nakon izlaska iz rijalitija da na drugačiji način zaradi za život.

- Nataša ne želi više da bude deo rijalitija, odlučila je na pošten način da zaradi novac kako bi mogla da preživi u Beogradu. Zaposlila se na pultu u jednom tržnom centru gde se prodaje kozmetika - rekao je tada izvor za “Blic” i dodao:

- S obzirom na to da je nedavno obrijala glavu zbog svađe sa bivšim momkom, Nataša sada nosi perike raznih boja kao i marame. No, i pored svega toga ljudi je prepoznaju na njenom radnom mestu.

Inače, Nataša danas pleni lepotom i na mrežama je vrlo aktivna. Ona često deli fotografije i menja stilove, a hvale je da izgleda bolje nego ikada, kao i da je cela situacija sa šišanjem na ćelavo sada daleka prošlost.

Autor: M.K.