Nina Badrić prekinula koncert u Beogradu: Videla poznatu Srpkinju u prvom redu, pa joj se obratila, svi je vrlo dobro znate (FOTO)

Pevačica Nina Badrić večeras održava koncert u Beogradu koji je okupio brojne ličnosti sa domaće javne scene.
Pevačica je zablistala na bini u pripijenoj, crnoj haljini s dubokim dekolteom i elegantnim nakitom i zapevala svoje najveće hitove, dok su je iz publike bodrile glumica Jelena Tomašević, pevačica Anabela Atijas... U jednom trenutku, Nina je prekinula koncert i obratila se slavnoj Srpkinji koja je sedela u prvim redovima.
"Davnih godina srele smo se i Zagrebu. Postoji jedna priča za nas dve, biću dosadna, ali kao da niko nije čuo pre - donela je tri pesme i ja ću vam sad preneti šta se desilo. Krene prva pesma, ja kažem 'ova je moja', krene druga - 'moja', treća, ni refren nisam čula - 'moja pesma".
Pita me, kako, ovu pesmu su odbili svi?
Znate li koja je pesma? "Da se opet tebi vratim":
Nina se zatim zahvalila Aleksandri Milutinović.
Autor: M.K.