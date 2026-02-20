Nina Badrić prekinula koncert u Beogradu: Videla poznatu Srpkinju u prvom redu, pa joj se obratila, svi je vrlo dobro znate (FOTO)

Pevačica Nina Badrić večeras održava koncert u Beogradu koji je okupio brojne ličnosti sa domaće javne scene.

Pevačica je zablistala na bini u pripijenoj, crnoj haljini s dubokim dekolteom i elegantnim nakitom i zapevala svoje najveće hitove, dok su je iz publike bodrile glumica Jelena Tomašević, pevačica Anabela Atijas... U jednom trenutku, Nina je prekinula koncert i obratila se slavnoj Srpkinji koja je sedela u prvim redovima.

"Davnih godina srele smo se i Zagrebu. Postoji jedna priča za nas dve, biću dosadna, ali kao da niko nije čuo pre - donela je tri pesme i ja ću vam sad preneti šta se desilo. Krene prva pesma, ja kažem 'ova je moja', krene druga - 'moja', treća, ni refren nisam čula - 'moja pesma".

Pita me, kako, ovu pesmu su odbili svi?

Znate li koja je pesma? "Da se opet tebi vratim":

Nina se zatim zahvalila Aleksandri Milutinović.

