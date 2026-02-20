AKTUELNO

PEVAČ SA DVE DECENIJE MLAĐOM ŽENOM NA KONCERTU NINE BADRIĆ: Lepa plavuša blista u crnoj haljini, a evo ko je još došao od poznatih (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Koncert pevačice Nine Badrić okupio je brojne poznate ličnosti, a atmosfera u dvorani bila je na vrhuncu od samog početka večeri. Među prvima je stigla pevačica Anabela Atijas, koja je privukla pažnju dobrim raspoloženjem.

Posebne poglede izazvao je i dolazak pevača Huse Alijevića, koji se pojavio u pratnji svoje 21. godinu mlađe supruge Andree. Atraktivna plavuša zablistala je u upečatljivoj bundi, dok osmeh nije skidala sa lica, pa su mnogi komentarisali da par izgleda skladno i zaljubljeno.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Njih dvoje su pozirali fotografima i uživali u hitovima Nine Badrić, ne krijući koliko im prija večernji izlazak.

Foto: E-Stock

Među poznatima bili su i glumica Jelena Gavrilović, ali i mladi pevač Jakov Jozinović.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

"Ima ljubomore"

Inače, Husa je jednom prilikom govorio o braku sa Andreom i istakao im razlika u godinama nikada nije smetala.

"Mi još uvek ne shvatamo kolika je razlika među nama, a nadam se da nikad nećemo ni shvatiti. Komentara je uvek bilo na taj račun, ali na prvu loptu su nas prihvatili svi, naše porodice su se odmah složile, a to nam je bilo najvažnije", otkrio je Husa i dodao:

"Ja sam pre Andree bio sa svojim vršnjakinjama i s njima nisam imao tu komunikaciju i širinu, najbitnije je da se ljudi nađu", ističe Husa.

Ipak, kako je priznao, ljubomora je prisutna.

- Mora malo ljubomore da ima, a ako prevlada nije dobro, ali kao mali začin uvek je dobra da napravi dinamiku vezu. Sa moje strane ima malo, ali sa njene više. Imam sreće što imam tamniji ten, pa se nekada i ne vidi.

Autor: M.K.

#Anabela Atijas

#Husein Husa Alijević

#Jakov Jozinović

#Jelena Gavrilović

#Nina Badrić

#koncert

