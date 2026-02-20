ZALJUBLJENA SAM: Marija Mikić sedam meseci nakon razvoda - ponovo srećna u ljubavi, ne skida osmeh s lica!

Pevačica Marija Mikić razišla se pre 7 meseci od bivšeg muža Jovana Pantića. Ona je sada sve iznenadila priznanjem da je nova ljubav došla u njen život.

Na pitanje da li je zaljubljena sada, pevačica je sa blagim osmehom i pomalo stidno odgovorila:

– Da, jesam! I to je sve što ću ikada reći o ovoj temi.

Zvanično se razvela od Jovana Pantića

Marija Mikić zvanično se razvela od Jovana Pantića sa kojim ima dvoje dece. Pevačica je potpisala papire, a tim povodom se oglasila za "Blic" i istakla da je za nju to završena priča.

- Što se toga tiče, ništa ne bih dalje komentarisala. To je za mene završena priča. Neću da se vraćam u prošlost, to je to - rekla je kratko Marija Mikić za Blic.

Autor: M.K.