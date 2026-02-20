AKTUELNO

Domaći

DŽEJ BI BIO PONOSAN DA MOŽE DA VIDI OVO! Pogledajte koliko je porasla njegova unuka Mia: Ćerka Marija objavila sliku naslednice, a stajling sve oduševio (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/O. Bogdanović ||

Ćerka legendarnog pevača Džeja Ramadanovskog, Marija Ramadanovski, raznežila je pratioce najnovijom objavom na društvenim mrežama.

Ona je podelila fotografiju svoje naslednice, a mnogi su primetili koliko je mala Mia porasla.

Devojčica je pozirala u preslatkoj roze bundici sa modernom kapicom na glavi, a stajling je oduševio sve.Inače, najlepša vest stigla je u julu 2024. godine, kada se Marija porodila i na svet donela ćerku Miu. Od tada, ponosna mama povremeno deli detalje iz privatnog života, a mnogi ističu da bi Džej sigurno bio najponosniji deda.

Foto: Instagram.com

Marija se udala 2023. godine za svog izabranika Stefana Davidovića

Podsetimo, Marija se 2023. godine udala za svog izabranika Stefana Davidovića. Par je obavio građansko venčanje u jednom restoranu u kojem se održalo i svadbeno veselje.

Marija se porodila prošle godine u junu, a značenje imena se tumači na više načina. Uobičajeno tumačenje je da je ime skraćenica imena Marija što je posebno zanimljivo s obzirom da ponosna majka upravo tako zove. Ime Mia potiče od italijanske reči „mia“ što znači „moja“, a isto znači i grčka reč „mea“, a za koju se smatra da je osnova za grčko poreklo pomenutog vlastitog imena.

Autor: M.K.

