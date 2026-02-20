DŽEJ BI BIO PONOSAN DA MOŽE DA VIDI OVO! Pogledajte koliko je porasla njegova unuka Mia: Ćerka Marija objavila sliku naslednice, a stajling sve oduševio (FOTO)

Ćerka legendarnog pevača Džeja Ramadanovskog, Marija Ramadanovski, raznežila je pratioce najnovijom objavom na društvenim mrežama.

Ona je podelila fotografiju svoje naslednice, a mnogi su primetili koliko je mala Mia porasla.

Devojčica je pozirala u preslatkoj roze bundici sa modernom kapicom na glavi, a stajling je oduševio sve.Inače, najlepša vest stigla je u julu 2024. godine, kada se Marija porodila i na svet donela ćerku Miu. Od tada, ponosna mama povremeno deli detalje iz privatnog života, a mnogi ističu da bi Džej sigurno bio najponosniji deda.

Marija se udala 2023. godine za svog izabranika Stefana Davidovića

Podsetimo, Marija se 2023. godine udala za svog izabranika Stefana Davidovića. Par je obavio građansko venčanje u jednom restoranu u kojem se održalo i svadbeno veselje.

Marija se porodila prošle godine u junu, a značenje imena se tumači na više načina. Uobičajeno tumačenje je da je ime skraćenica imena Marija što je posebno zanimljivo s obzirom da ponosna majka upravo tako zove. Ime Mia potiče od italijanske reči „mia“ što znači „moja“, a isto znači i grčka reč „mea“, a za koju se smatra da je osnova za grčko poreklo pomenutog vlastitog imena.

Autor: M.K.