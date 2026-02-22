OVO JE TAJNA MOG VRETENASTOG IZGLEDA! Jovana Jeremić se posvetila zdravom životu i pokazala šta se nalazi na njenom tanjiru: To obožavam (FOTO)

Voditeljka Jovana Jeremić još jednom je pokazala koliko vodi računa šta jede.

Ona je na svom Instagram profilu podelila fotografiju obroka koji je privukao veliku pažnju njenih pratilaca.

Pored hobotnice, na njenom tanjiru su se našli prokelj i jaje – kombinacija bogata proteinima i hranljivim materijama, koja jasno govori o njenoj posvećenosti balansiranoj ishrani. Ipak, posebnu pažnju posvetila je pečurkama, koje, kako ističe, obožava.

- Moja poslastica pored hobotnice. Ja pečurke obožavam. Vrganji su prvo mesto, bukovača drugo mesto. Nošenje hrane to je tajna mog vretenastog izgleda - napisala je Jovana.

Autor: Pink.rs