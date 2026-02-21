IMA SE MOŽE SE! Ana Nikolić troši vrtoglavu cifru na život u hotelu! Otkriveno koliko sve košta!

Dok joj se renovira stan na Voždovcu, Nikolićeva boravi u smeštaju u kojem na raspolaganju ima i spa-centar

Ana Nikolić poslednjih mesec dana boravi u luksuznom hotelu u Beogradu, gde se privremeno preselila dok njen stan na Voždovcu ne bude u potpunosti renoviran. Kako je poznato, radovi su obimni i podrazumevaju kompletnu adaptaciju enterijera od zamene instalacija i stolarije, do uređenja zidova, podova i nameštaja po meri.

Promene kod pevačice

Pevačica je odlučila da tokom renoviranja sebi obezbedi maksimalan komfor i mir, pa je izbor pao na hotel koji nudi potpunu privatnost, vrhunsku uslugu, spa-centar i sve pogodnosti koje su joj potrebne za svakodnevne obaveze. Boravak u takvom smeštaju košta je 150 evra dnevno, što znači da je za mesec dana izdvojila čak 4.650 evra samo za hotel.

Iako suma nije mala, Ana je, prema rečima bliskih izvora, procenila da joj je važno da u ovom periodu ima udobnost i sigurnost, bez dodatnog stresa koji renoviranje može da donese. Dok majstori privode kraju radove u njenom domu na Voždovcu, pevačica vreme koristi za poslovne obaveze, pripremu novih projekata, ali i za odmor.

Otvorila se

Očekuje se da će se po završetku radova vratiti u potpuno osvežen i moderno uređen stan, prilagođen njenim željama i potrebama, nakon čega će hotelski život ostati samo kratka, ali skupa epizoda u njenoj svakodnevici.

Očekuje se da će se po završetku radova vratiti u potpuno osvežen i moderno uređen stan, prilagođen njenim željama i potrebama, nakon čega će hotelski život ostati samo kratka, ali skupa epizoda u njenoj svakodnevici.

- Ana ne prodaje stan. Ona tu nekretninu mnogo voli. Godinama nije krečila, pa je rešila da preuredi svaki kutak. Najveći akcenat je na sobi njene ćerke. Pevačica je osoba koja voli komfor, ali ne voli baš da posprema za sobom i zato je rešila da bude u hotelskom smeštaju gde ima svakodnevni servis, a i sve joj je pri ruci. Još malo pa su radovi gotovi, pa će se vratiti u svoj kutak - kaže naš izvor koji je blizak Ani.

Iako smo u više navrata pokušavali da stupimo u kontakt s Nikolićevom, ona se ne javlja na broj telefona poznat redakciji. O tome da se preselila u hotel je i sama govorila na društvenim mrežama, a cene hotelskih usluga su dostupne na zvaničnom sajtu ovog objekta.

Autor: S.Z.