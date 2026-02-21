ČOVEK VREMENOM SHVATI NEKE STVARI... Snežana Đurišić otvoreno progovorila o odnosu sa ćerkom: BILA JE ŽELJNA...

Snežana Đurišić jednom prilikom govorila je o porodici i otkrila šta je ono što je obeležilo životni put njene ćerke.

Snežana Đurišić rekla je jednom prilikom da je njena ćerka već godinama sa porodicom u Americi, a odustala je od pevanja jer nije želela da zbog posla nedostaje svojoj deci.

"Bila je željna mene"

Naime, pevačica tvrdi da su je deca ostala željna zbog toga što je mnogo radila i nije bila kod kuće.

- Ćerka je bila željna mene i nije htela da njena deca budu željna nje. Ona je to javno rekla, što znači da je povukla na majku, otvorena je, ona neće reći dok je ne pitaš, ali kada je pitaš uvek će ti reči šta misli, što smatram da je ispravno – rekla je Snežana jednom, pa je dodala:

- Ja vodim računa na koji ću da kažem ono što mislim, odnosno ono u šta sam sigurna, pogotovo ako to što imam da kažem nije lepo, tako je i sa decom. Neću reći dok me ne pita neko, ali kad me već pita, moraće da me sasluša. Nisam imala neprijatnosti zbog toga, imala sam ih možda ranije dok sam ja pričala kad god sam poželela, ali čovek vremenom shvati neke stvari.

Problem sa sinom

Sin pevačice pretučen je 15. februara.

Nakon što ga je Z.L. pozvao u svoj stan, a Marko Gvozdenović otišao, navodno u nameri da reši nesuglasice, sukob je eskalirao, a, kako prenose domaći mediji, Z.L. I L.S. su sina pevačice u stanu na Vračaru tukli i držali zatvorenog četiri sata.

Z.L. je, kako se sumnja, pozvao Gvozdenovića da dođe kod njega, nakon čega ga je tukao. Njih dvojica poznaju se odranije, dok je pretučeni Marko Gvozdenović naveo da osumnjičenog L.S. ne poznaje. Njima je određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će da budu privedeni na saslušanje u Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu

Pretučen zbog 500 €

Marko Gvozdenović, sin Snežane Đurišić, koji je i dalje u bolnici na lečenju zbog teških telesnih povreda koje je zadobio pre četiri dana, u sukob s napadačima je došao zbog duga od 500 evra, saznaje Kurir.

Kako nam je ispričao naš sagovornik, Gvozdenović je ovu sumu novca svom komšiji Z. L. (53) dugovao već neko vreme. Kako to nije mogao da mu vrati, nasilnik je rešio da mu se osveti.

Autor: S.Z.