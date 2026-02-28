Vrele fotke iz kuhinje Žene od sultana: Zamesila testo, uhvatila se oklagije, pa sve podsetila na čuvenu JAGODINKU SIMONOVIĆ

Pevačica Tijana Milentijević iznenadila je javnost potpuno neočekivanim izdanjem koje je mnoge podsetilo na legendarnu Jagodinka Simonović, ali u savremenijoj, modernijoj verziji.

Na fotografijama koje je objavila na Instagramu, Tijana pozira u kuhinji, sa oklagijom, brašnom i činijama. Raskopčana košulja, čipkani brushalter, naočare i pogled koji ostavlja prostora mašti – sve deluje kao pažljivo režirana provokacija.

Estetika je retro, kadar filmski, a Tijana preuzima ulogu Jagodinke Simonović iz kultnog filma Varljivo leto '68.

"Ljudi, sto je važan na ovim slikama", poručila je Tijana, a verujemo da sto niko nije ni primetio.

Tijana Em, podsetimo, ispričala je nedavno da je više puta operisala nos, jer posle prve operacije nije bila zadovoljna.

- Što se tiče moje druge operacije nosa, to sam uradila jer mi se nije svidelo kako je ispao prvi put, bio je malo kriv. Imala sam devijaciju nosa, ali to je urađeno sve kod mene tako da niko nije ni primetio da je bilo šta rađeno. Svakako ovo sada na meni nije trajni efekat, jer ću tek posle godinu dana da kažem da imam pravu sliku toga kako je sve ispalo - rekla je tad za domaće medije.

Kako kaže često su je prozivale koleginice zbog kilograma.

- Doživela sam da me pitaju pred svima na šta ličim. To je zbog zdravlja, smršala sam deset kilograma. Meni to mnogo znači - istakla je Tijana nedavno.

Autor: N.B.