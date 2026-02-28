AKTUELNO

Domaći

Vrele fotke iz kuhinje Žene od sultana: Zamesila testo, uhvatila se oklagije, pa sve podsetila na čuvenu JAGODINKU SIMONOVIĆ

Izvor: kurir, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Pevačica Tijana Milentijević iznenadila je javnost potpuno neočekivanim izdanjem koje je mnoge podsetilo na legendarnu Jagodinka Simonović, ali u savremenijoj, modernijoj verziji.

Na fotografijama koje je objavila na Instagramu, Tijana pozira u kuhinji, sa oklagijom, brašnom i činijama. Raskopčana košulja, čipkani brushalter, naočare i pogled koji ostavlja prostora mašti – sve deluje kao pažljivo režirana provokacija.

Foto: Instagram.com

Estetika je retro, kadar filmski, a Tijana preuzima ulogu Jagodinke Simonović iz kultnog filma Varljivo leto '68.

"Ljudi, sto je važan na ovim slikama", poručila je Tijana, a verujemo da sto niko nije ni primetio.

Foto: Instagram.com

Tijana Em, podsetimo, ispričala je nedavno da je više puta operisala nos, jer posle prve operacije nije bila zadovoljna.

- Što se tiče moje druge operacije nosa, to sam uradila jer mi se nije svidelo kako je ispao prvi put, bio je malo kriv. Imala sam devijaciju nosa, ali to je urađeno sve kod mene tako da niko nije ni primetio da je bilo šta rađeno. Svakako ovo sada na meni nije trajni efekat, jer ću tek posle godinu dana da kažem da imam pravu sliku toga kako je sve ispalo - rekla je tad za domaće medije.

Kako kaže često su je prozivale koleginice zbog kilograma.

- Doživela sam da me pitaju pred svima na šta ličim. To je zbog zdravlja, smršala sam deset kilograma. Meni to mnogo znači - istakla je Tijana nedavno.

Autor: N.B.

#Karijera

#Pesma

#Tijana eM

#oklagija

#pevačica

#tijana milentijević

POVEZANE VESTI

Domaći

Vrelo izdanje Žene od sultana: Pokazala skoro sve, a komentari na mrežama pljušte (FOTO)

Domaći

UŽIVA ZA SVE PARE! Žena od sultana od bakšiša pazarila mašinu vrednu 50 hiljada evra, a evo kako se provodi s dečkom na LUKS destinaciji (FOTO)

Domaći

ŽENA OD SULTANA POKAZALA SVE NA IZVOLTE! Skinula se, a muškarci odlepili zbog njene pozadine! Komentari se nižu, a svi se pitaju samo jedno! (FOTO)

Domaći

Tijana Em u kavezu sa tigrovima: Pevačica se suočila s najvećim strahom, a tek da joj vidite HEKLANI BIKINI

Domaći

ŽENA OD SULTANA UZIMA BAKŠIŠ O KAKVOM MNOGI MOGU DA MAŠTAJU! Pevačica više nije želela da ćuti, otkrila ISTINU o zaradi!

Domaći

ŽENU OD SULTANA OJADILI U TURSKOJ! Pevačica večeru platila HILJADU EVRA, a 10 odsto morala da da Nusretu, evo o čemu je reč (FOTO)